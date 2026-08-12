CN rechaza propuesta de restringir licencias de motocicletas por cilindraje

TEGUCIGALPA, HONDURAS

​La iniciativa policial pretendía condicionar el libre tránsito mediante una categorización en las licencias Tipo A, restringiendo a los vehículos de dos ruedas menores a 300 cc únicamente a cascos urbanos y vías secundarias.

El Poder Legislativo descartó de forma categórica que vaya a aprobar reformas orientadas a restringir la circulación de motocicletas en las carreteras del país según su potencia o cilindraje, saliendo al paso de la propuesta planteada recientemente por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ( DNVT ).

La propuesta generó incertidumbre en diversos sectores de la población que utilizan este medio de transporte a diario.

​"En el Congreso no tenemos iniciativa sobre ese tema y no estaríamos aprobando algo para perjudicar al motociclista", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.​

El titular del Legislativo enfatizó que limitar la movilidad de las motocicletas de baja cilindrada afectaría directamente la economía familiar y laboral de miles de ciudadanos que no cuentan con los recursos financieros para adquirir vehículos de mayor potencia para desplazarse entre municipios.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

​La propuesta técnica sugerida por las autoridades de tránsito contemplaba clasificar las licencias en tres categorías, dejando únicamente a las motocicletas superiores a los 300 cc la autorización para transitar por los ejes carreteros principales del país.​

"Si permitimos que solo el alto cilindraje sea el que transite en ciertas carreteras, una moto de 250 cc o 300 cc podría costar 180 mil lempiras o más, ¿de dónde la va a comprar el ciudadano?", cuestionó Zambrano.

​El titular del Congreso aclaró que en la Cámara Legislativa se comprende la necesidad de abordar los altos índices de siniestralidad vial, pero precisó que las soluciones deben centrarse en facilitar la legalización de los conductores, promover la educación vial y evaluar mecanismos como un seguro obligatorio.​

Según estimaciones manejadas por las autoridades parlamentarias, en el territorio nacional circulan más de 1.5 millones de motocicletas, de las cuales más del 50% de los conductores circulan sin la correspondiente licencia de conducir.

​"Le decimos a esos hondureños que estén tranquilos, que este Congreso no va a trabajar ni a tomar una decisión en contra de los motociclistas", enfatizó Zambrano.