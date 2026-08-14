Gobierno aprueba expropiación para liberar derecho de vía del libramiento sur de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA

El Gobierno de Honduras aprobó el PCM 015-2026, mediante el cual se declaró la expropiación por utilidad pública de los bienes inmuebles o fracciones necesarias para liberar el derecho de vía y continuar con la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa. La medida fue aprobada en Consejo de Ministros y anunciada durante una comparecencia en Casa de Gobierno, encabezada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, junto a autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.

El proyecto contempla la construcción de una vía de aproximadamente ocho kilómetros que conectará el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, en la carretera CA-5 Sur. De acuerdo con el Gobierno, por este corredor circulan diariamente más de 35 mil vehículos. La nueva vía busca generar una ruta alternativa para las personas que se movilizan entre Tegucigalpa y distintos sectores de la zona sur.

Durante la comparecencia se señaló que habitantes de Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande pueden enfrentar largos tiempos de traslado debido a la congestión vehicular en este sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Proyecto acumula siete meses de atraso

La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Liana Martínez, explicó que el proyecto recibió la orden de inicio el 29 de septiembre de 2025 y cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, la funcionaria indicó que actualmente la obra acumula siete meses de atraso debido a las dificultades para liberar completamente el derecho de vía. Martínez señaló que ya se han realizado trabajos de terracería, pero todavía es necesario habilitar accesos en puntos estratégicos para instalar equipo destinado a la producción de concreto y posteriormente iniciar los trabajos de pavimentación. La funcionaria explicó que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros permitirá avanzar con la ejecución de la obra y superar las dificultades relacionadas con la disponibilidad de los terrenos necesarios.

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