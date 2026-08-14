MP niega haber retirado pericia financiera en juicio contra Alexander Ardón

El Ministerio Público (MP) aclaró este viernes que no retiró su pericia financiera en el juicio contra Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán, y señaló que dicho informe continúa siendo una de las principales pruebas de la acusación.
La aclaración surgió luego de declaraciones atribuidas a la defensa de Ardón, las cuales, según el MP, generarían desinformación sobre el papel de la pericia financiera dentro del proceso judicial.
De acuerdo con el Ministerio Público, la pericia fue ratificada como una de las pruebas fundamentales del caso, debido a que permite establecer la falta de justificación sobre el origen lícito del patrimonio del acusado.
El ente acusador indicó que el análisis financiero establece que Ardón no habría justificado el origen de todos sus bienes y señala una cantidad superior a 21 millones de lempiras cuyo origen lícito, según la pericia, no habría sido acreditado.
En concreto, el MP detalló que la cantidad asciende a 21,130,635.55 lempiras, monto que, según la institución, no fue justificado por el acusado mediante fuentes de procedencia lícita.
Respecto a las constancias de venta de ganado mencionadas por la defensa, el Ministerio Público explicó que decidió no incorporarlas dentro de su pericia financiera.
Según la institución, dichos documentos, al igual que buena parte de la documentación presentada, no acreditaban el origen lícito de las supuestas cantidades de dinero obtenidas mediante las ventas de ganado.
El MP también argumentó que, desde el punto de vista procesal, no correspondía que su perito incorporara elementos de prueba cuyo origen no contara con una sustentación y acreditación consideradas razonables desde el punto de vista legal.
La Fiscalía indicó que continuará informando sobre el desarrollo de sus procesos y sostuvo que sus actuaciones se realizan con base en datos verificables y en apego a la normativa vigente.
El Ministerio Público señaló además que mantendrá su postura en los procesos relacionados con lavado de activos y corrupción, y rechazó que se tergiverse la información relacionada con las pruebas presentadas ante los tribunales de justicia.
¿Quién es Alexander Ardón?
Amílcar Alexander "Chande" Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, entre los años 2000 y 2015. Durante ese período llegó a consolidar una fuerte influencia política en la región, mientras, según las autoridades estadounidenses y hondureñas, desarrollaba actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Las investigaciones también establecen que Alexander Ardón y su hermano, Hugo Ardón, lideraban el denominado "Cartel de los Hermanos AA", estructura criminal que controló durante varios años las rutas del narcotráfico en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras.
Ardón fue capturado el 7 de abril de 2025 en Honduras, luego de ser deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico. Durante su proceso en ese país, colaboró con la justicia estadounidense y brindó testimonio en los juicios contra el expresidente Juan Orlando Hernández y el de su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández.
El exedil se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2018 tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA). Posteriormente fue procesado por conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Ardón cobraba una cuota por cada kilogramo de cocaína que transitaba por el municipio de El Paraíso, Copán, zona que era considerada un punto estratégico para el traslado de cargamentos de droga.