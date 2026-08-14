MP niega haber retirado pericia financiera en juicio contra Alexander Ardón

TEGUCIGALPA

La aclaración surgió luego de declaraciones atribuidas a la defensa de Ardón, las cuales, según el MP , generarían desinformación sobre el papel de la pericia financiera dentro del proceso judicial.

El Ministerio Público (MP) aclaró este viernes que no retiró su pericia financiera en el juicio contra Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán , y señaló que dicho informe continúa siendo una de las principales pruebas de la acusación.

De acuerdo con el Ministerio Público, la pericia fue ratificada como una de las pruebas fundamentales del caso, debido a que permite establecer la falta de justificación sobre el origen lícito del patrimonio del acusado.

El ente acusador indicó que el análisis financiero establece que Ardón no habría justificado el origen de todos sus bienes y señala una cantidad superior a 21 millones de lempiras cuyo origen lícito, según la pericia, no habría sido acreditado.

En concreto, el MP detalló que la cantidad asciende a 21,130,635.55 lempiras, monto que, según la institución, no fue justificado por el acusado mediante fuentes de procedencia lícita.

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Respecto a las constancias de venta de ganado mencionadas por la defensa, el Ministerio Público explicó que decidió no incorporarlas dentro de su pericia financiera.

Según la institución, dichos documentos, al igual que buena parte de la documentación presentada, no acreditaban el origen lícito de las supuestas cantidades de dinero obtenidas mediante las ventas de ganado.

El MP también argumentó que, desde el punto de vista procesal, no correspondía que su perito incorporara elementos de prueba cuyo origen no contara con una sustentación y acreditación consideradas razonables desde el punto de vista legal.

La Fiscalía indicó que continuará informando sobre el desarrollo de sus procesos y sostuvo que sus actuaciones se realizan con base en datos verificables y en apego a la normativa vigente.

El Ministerio Público señaló además que mantendrá su postura en los procesos relacionados con lavado de activos y corrupción, y rechazó que se tergiverse la información relacionada con las pruebas presentadas ante los tribunales de justicia.