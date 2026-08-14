Cae presunto sicario que habría matado a estudiante de Derecho en San Pedro Sula

Yoro

En un contundente despliegue operativo, agentes de la Policía Nacional lograron la captura del supuesto autor material del asesinato del estudiante de Derecho, Marvin Fernández, crimen perpetrado en el pleno centro de San Pedro Sula. El detenido fue identificado como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, de 25 años, conocido en el mundo delictivo con el alias de El Texas. De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso reside en el municipio de Olanchito, Yoro, lugar donde presuntamente operaba dedicado a labores de sicariato. La detención de alias El Texas se concretó en un hotel de Olanchito, el mismo establecimiento donde las autoridades detuvieron a Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, capturado por otro hecho violento.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, Zaldívar Cervantes intentó darse a la fuga por la zona, pero la rápida acción de los agentes impidió su huida. Durante el registro de la habitación donde se hospedaba, las autoridades le incautaron las prendas de vestir que presuntamente llevaba puestas al momento de perpetrar el ataque armado contra el universitario. Además, fuentes policiales confirmaron que el imputado ya fue plenamente identificado por testigos clave del hecho.

Inicialmente, se contemplaba que el ataque se debía a una equivocación; sin embargo, las autoridades policiales descartaron de manera preliminar que la víctima fuera ultimada por confusión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los entes de investigación confirmaron que el caso dio un giro significativo y que actualmente se sigue una nueva línea de investigación bien sustentada, de la cual se develarán mayores detalles mediante una conferencia de prensa en las próximas horas para esclarecer el móvil del crimen. Alias El Texas fue remitido a las instalaciones de la Fiscalía correspondiente para iniciar el proceso legal en su contra por el delito de homicidio y deducir las responsabilidades penales del caso.

Muerte de Marvin Fernández