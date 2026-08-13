Dan el último adiós a Marvin Fernández, estudiante de Derecho asesinado en un bufete en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Familiares, amigos y personas cercanas despidieron este jueves a Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho que fue asesinado a balazos el pasado martes dentro del despacho jurídico de su esposa, en el barrio El Centro de San Pedro Sula. El sepelio se realizó en medio del dolor y la consternación de sus allegados, quienes acompañaron el cuerpo del joven hasta su última morada en un cementerio de la ciudad. Marvin Fernández fue ultimado dentro de la oficina de su esposa, también profesional del Derecho, ubicada en la sexta avenida, 4 y 5 calle de San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar, un hombre ingresó al despacho y le disparó.

Hipótesis del crimen

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el estudiante habría sido confundido con otro profesional del Derecho que tiene su despacho en el mismo edificio.

Según lo informado, al ingresar a la oficina el atacante habría preguntado a Fernández si era “Oscar”, antes de dispararle. Este elemento forma parte de las líneas de investigación que actualmente siguen las autoridades para establecer el móvil del crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Policía ha señalado que, hasta ahora, no existen indicios que apunten a otro móvil distinto a una posible confusión. Sin embargo, la investigación continúa y serán las diligencias correspondientes las que determinen qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad en el homicidio. Registros de cámaras de seguridad forman parte de las evidencias recopiladas. De acuerdo con la información conocida, el ataque habría ocurrido en cuestión de segundos y posteriormente el sospechoso salió del inmueble.

La ruta de escape

Las imágenes también habrían permitido establecer parte de la ruta de escape. El presunto sicario habría corrido hacia el sur y posteriormente se habría encontrado con otro hombre, con quien continuó la huida hasta un sector donde, aparentemente, abordaron un taxi.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del crimen y analizan los videos de seguridad para identificar tanto al supuesto autor material como a la persona que habría colaborado en su escape.

Fernández estaba aproximadamente a un año de concluir sus estudios de Derecho. Además, trabajaba junto a su esposa en asuntos relacionados con el ejercicio jurídico, principalmente en casos administrativos.