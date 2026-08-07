Tribunal emitirá el 24 de agosto fallo contra “Chande” Ardón por supuesto lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción concluyó el juicio oral y público contra Amílcar Alexander “Chande” Ardón Soriano, acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras. Durante la última jornada del juicio, la defensa técnica de Ardón presentó y evacuó los medios de prueba periciales que había solicitado incorporar al proceso. Los elementos fueron admitidos e incorporados al debate conforme al desarrollo de la audiencia.

Posteriormente, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) y los abogados defensores del imputado expusieron sus conclusiones ante los jueces que conocen la causa. Con la presentación de estos argumentos, el tribunal dio por concluida la etapa de debate y convocó a las partes para el lunes 24 de agosto, a las 2:00 de la tarde, fecha en la que está previsto que se emita el fallo.

Defensa había solicitado reprogramación

El proceso judicial contra Ardón se desarrolla después de su retorno a Honduras, tras cumplir una condena en Estados Unidos relacionada con delitos de narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con los antecedentes del caso, algunas audiencias anteriores fueron reprogramadas a solicitud de la defensa, cuyos abogados argumentaron que necesitaban contar con los medios probatorios necesarios para participar en las diligencias judiciales. El proceso actual en Honduras es independiente de la condena que Ardón cumplió en Estados Unidos y está relacionado con el presunto delito de lavado de activos.

Capturado tras regresar de EE.UU.

Amílcar Alexander “Chande” Ardón fue capturado en Honduras el 7 de abril de 2025, luego de ser deportado desde Estados Unidos, donde había cumplido una condena por narcotráfico. Ardón se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2018, después de llegar a un acuerdo de cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA). Durante el proceso judicial desarrollado en Estados Unidos, su nombre cobró notoriedad debido a su participación como testigo en el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.

Operaciones de narcotráfico