EXCLUSIVA: Alexander Ardón fue trasladado de máxima a mínima seguridad en cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue trasladado dentro del Centro Penitenciario Nacional de Támara desde un sector de máxima seguridad hacia un área de mínima seguridad, un movimiento que ha generado inquietud entre privados de libertad y personas vinculadas al centro penal. Así lo conoció LA PRENSA Premium a través de fuentes cercanas de la institución penitenciaria, quienes informaron que el traslado se registró desde la semana pasada. El movimiento resulta llamativo debido a que el exalcalde había permanecido bajo condiciones de mayor vigilancia desde su ingreso al sistema penitenciario del país, especialmente por su perfil y los antecedentes de su caso. El traslado ocurre además cuando la seguridad de Ardón ya había sido motivo de preocupación desde su llegada a Honduras.

En abril de 2025, cuando fue enviado a la cárcel de Támara después de ser deportado de Estados Unidos y capturado por una investigación relacionada con lavado de activos, su defensa anunció que solicitaría que fuera trasladado al Comando de Operaciones Especiales, conocido como "Los Cobras", debido al supuesto riesgo que enfrentaba dentro del centro penal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En aquel momento, el entonces presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, Ramiro Muñoz Bonilla, sostuvo que Ardón debía permanecer junto a otros privados de libertad vinculados al narcotráfico y negó que recibiera privilegios o un trato especial. "No hay privilegios para nadie. El que da privilegios es porque le pagan, el que da privilegios es porque recibe dinero de organizaciones criminales dedicadas a lo que se llame. ¿Por qué le voy a dar privilegios a alguien? El privilegio lo da la condición jurídica del privado de libertad. Eso da el privilegio. Pero si yo le doy privilegios a alguien, ¿no será porque me están dando dinero? Entonces eso es inaudito y no podemos estar nosotros siquiera pensando que eso va a volver a suceder en el país", expresó Muñoz. Ahora, más de un año después de su ingreso a Támara, el movimiento se produce en sentido contrario, pues pasa de un área de mayor seguridad a otra de menor nivel de custodia.

Ambiente

En conversaciones con este medio, personas vinculadas al entorno penitenciario expresaron sorpresa por el movimiento. "Estos trámites de traslados tardan varios años, bastante tiempo para que a alguien lo muevan de esa forma", relató una fuente del INP. También circulan versiones sobre supuestas tensiones entre privados de libertad con poder dentro del centro penal y preocupación en los demás reclusos. "Varios privados han reducido su presencia en las áreas comunes y prefieren estar en sus celdas porque hay temor la verdad, hay temor de encontrarse con Ardón", agregó la fuente. El exalcalde fue deportado de Estados Unidos en abril de 2025, después de cumplir una condena de seis años por narcotráfico, y fue trasladado a Támara luego de que un juez le dictara detención judicial tras ser acusado de lavado de activos. Posteriormente, un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva en su contra. Su nombre, además, tiene un peso particular dentro del expediente del narcotráfico hondureño, pues Ardón se declaró culpable en Estados Unidos y posteriormente se convirtió en un testigo relevante en procesos judiciales relacionados con narcotráfico, entre ellos el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández.

El principal interrogante alrededor del movimiento dentro de Támara es por qué un privado de libertad con el perfil de Ardón fue trasladado desde un área de máxima seguridad hasta un sector de mínima. LA PRENSA Premium consultó con el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general en condición de retiro Walter Lacayo, sobre los criterios, resoluciones o disposiciones administrativas mediante el cual se ordenó el movimiento, pero no hubo respuesta. El traslado resulta especialmente relevante porque el propio sistema penitenciario ha reconocido la necesidad de clasificar y separar a los privados de libertad de acuerdo con sus características, condición jurídica y nivel de riesgo.

Acusación