EXCLUSIVA: Alexander Ardón fue trasladado de máxima a mínima seguridad en cárcel de Támara

Alexander Ardón, quien enfrenta un proceso por lavado de activos, se encuentra ahora en el denominado "Hogar 6", un sector de mínima seguridad dentro del complejo penitenciario de Támara

EXCLUSIVA: Alexander Ardón fue trasladado de máxima a mínima seguridad en cárcel de Támara

Para el 24 de agosto está previsto el fallo del juicio oral y público desarrollado contra el exalcalde Alexander Ardón.

 Foto: Archivo/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue trasladado dentro del Centro Penitenciario Nacional de Támara desde un sector de máxima seguridad hacia un área de mínima seguridad, un movimiento que ha generado inquietud entre privados de libertad y personas vinculadas al centro penal.

Así lo conoció LA PRENSA Premium a través de fuentes cercanas de la institución penitenciaria, quienes informaron que el traslado se registró desde la semana pasada.

El movimiento resulta llamativo debido a que el exalcalde había permanecido bajo condiciones de mayor vigilancia desde su ingreso al sistema penitenciario del país, especialmente por su perfil y los antecedentes de su caso.

El traslado ocurre además cuando la seguridad de Ardón ya había sido motivo de preocupación desde su llegada a Honduras.

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En abril de 2025, cuando fue enviado a la cárcel de Támara después de ser deportado de Estados Unidos y capturado por una investigación relacionada con lavado de activos, su defensa anunció que solicitaría que fuera trasladado al Comando de Operaciones Especiales, conocido como "Los Cobras", debido al supuesto riesgo que enfrentaba dentro del centro penal.

En aquel momento, el entonces presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, Ramiro Muñoz Bonilla, sostuvo que Ardón debía permanecer junto a otros privados de libertad vinculados al narcotráfico y negó que recibiera privilegios o un trato especial.

"No hay privilegios para nadie. El que da privilegios es porque le pagan, el que da privilegios es porque recibe dinero de organizaciones criminales dedicadas a lo que se llame. ¿Por qué le voy a dar privilegios a alguien? El privilegio lo da la condición jurídica del privado de libertad. Eso da el privilegio. Pero si yo le doy privilegios a alguien, ¿no será porque me están dando dinero? Entonces eso es inaudito y no podemos estar nosotros siquiera pensando que eso va a volver a suceder en el país", expresó Muñoz.

Ahora, más de un año después de su ingreso a Támara, el movimiento se produce en sentido contrario, pues pasa de un área de mayor seguridad a otra de menor nivel de custodia.

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Ardón mantiene un proceso penal en Honduras por lavado de activos.

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 (Foto: Archivo/La Prensa)

Ambiente

En conversaciones con este medio, personas vinculadas al entorno penitenciario expresaron sorpresa por el movimiento. "Estos trámites de traslados tardan varios años, bastante tiempo para que a alguien lo muevan de esa forma", relató una fuente del INP.

También circulan versiones sobre supuestas tensiones entre privados de libertad con poder dentro del centro penal y preocupación en los demás reclusos.

"Varios privados han reducido su presencia en las áreas comunes y prefieren estar en sus celdas porque hay temor la verdad, hay temor de encontrarse con Ardón", agregó la fuente.

El exalcalde fue deportado de Estados Unidos en abril de 2025, después de cumplir una condena de seis años por narcotráfico, y fue trasladado a Támara luego de que un juez le dictara detención judicial tras ser acusado de lavado de activos.

Posteriormente, un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva en su contra.

Su nombre, además, tiene un peso particular dentro del expediente del narcotráfico hondureño, pues Ardón se declaró culpable en Estados Unidos y posteriormente se convirtió en un testigo relevante en procesos judiciales relacionados con narcotráfico, entre ellos el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández.

El principal interrogante alrededor del movimiento dentro de Támara es por qué un privado de libertad con el perfil de Ardón fue trasladado desde un área de máxima seguridad hasta un sector de mínima.

LA PRENSA Premium consultó con el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general en condición de retiro Walter Lacayo, sobre los criterios, resoluciones o disposiciones administrativas mediante el cual se ordenó el movimiento, pero no hubo respuesta.

El traslado resulta especialmente relevante porque el propio sistema penitenciario ha reconocido la necesidad de clasificar y separar a los privados de libertad de acuerdo con sus características, condición jurídica y nivel de riesgo.

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Acusación

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Alexander Ardón estaría vinculado con operaciones de lavado de activos relacionadas con la organización criminal conocida como el "Cártel AA", que presuntamente operó desde aproximadamente 2003 en actividades ligadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

La acusación sostiene que el exalcalde habría construido un patrimonio conformado por residencias, vehículos de alta gama y diversas propiedades que, presuntamente, tendrían origen en actividades ilícitas.

Las investigaciones también establecen que Ardón y su hermano, Hugo Ardón, lideraban el "Cártel de los Hermanos AA", estructura criminal que controló durante varios años las rutas del narcotráfico en Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, entre 2000 y 2015. Durante ese período llegó a consolidar una fuerte influencia política en la región, mientras, según las autoridades estadounidenses y hondureñas, desarrollaba actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.

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Redacción web
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