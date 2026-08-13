EXCLUSIVA: Alexander Ardón fue trasladado de máxima a mínima seguridad en cárcel de Támara

<b>Alexander “Chande” Ardón</b>, exalcalde de El Paraíso, Copán y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue trasladado dentro del <b>Centro Penitenciario Nacional de Támara</b> desde un sector de máxima seguridad hacia un área de mínima seguridad, un movimiento que ha generado inquietud entre privados de libertad y personas vinculadas al centro penal.Así lo conoció LA PRENSA Premium a través de fuentes cercanas de la institución penitenciaria, quienes informaron que el traslado se registró desde la semana pasada.El movimiento resulta llamativo debido a que el <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/ministerio-publico-pide-no-tomar-pericia-financiera-caso-alexander-ardon-defensa-cuestiona-IF31704286">exalcalde</a> había permanecido bajo condiciones de mayor vigilancia desde su ingreso al sistema penitenciario del país, especialmente por su perfil y los antecedentes de su caso.El traslado ocurre además cuando la seguridad de Ardón ya había sido motivo de preocupación desde su llegada a Honduras.