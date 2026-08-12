Casi la mitad de las instituciones no han ejecutado ni el 40% de su presupuesto: ¿cuáles son?

A siete meses de iniciado 2026, <b>51</b> de las <b>115 instituciones públicas </b>analizadas por LA PRENSA Premium habían ejecutado menos del 40% de su presupuesto, según datos de la <b>Secretaría </b>de <b>Finanzas </b>(Sefin) actualizados a julio.La base de Sefin contiene 116 registros presupuestarios. Para el análisis de las instituciones, <a href="https://www.laprensa.hn/premium">LA PRENSA Premium</a> dejó fuera la deuda pública, debido a que no constituye una dependencia del Estado, sino el conjunto de obligaciones financieras que debe atender el Gobierno. Este rubro fue revisado por separado por el peso de sus recursos: tenía un presupuesto vigente de más de 66 mil millones de lempiras y hasta julio había ejecutado más de 26 mil millones, equivalente al <b>39.3%</b>. La cifra equivale al <b>44%</b> de las instituciones revisadas y revela marcadas diferencias en el ritmo con que las dependencias del Estado utilizan sus recursos. Mientras esas 51 entidades permanecían por debajo del <b>40%</b>, otras 55, equivalentes a casi el 48%, se ubicaban entre el 40% y 60% de ejecución.La brecha se amplía en los extremos. <a href="https://www.laprensa.hn/premium/sedesol-no-actuo-sola-otras-instituciones-movieron-millones-lempiras-estado-OM29169689">Trece instituciones</a> habían ejecutado menos del 20% de su presupuesto, mientras nueve habían alcanzado el 60% o más. De estas últimas, tres superaban el 80% cuando todavía faltaban cinco meses para terminar el año.