Pacientes con cáncer denuncian falta de medicamentos para quimioterapia en el IHSS

Pacientes con cáncer del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la zona norte del país denunciaron este miércoles que nuevamente enfrentan dificultades para obtener medicamentos oncológicos que son esenciales para sus tratamientos, entre ellos el carboplatino, utilizado en distintos esquemas de quimioterapia.
La falta de este fármaco genera especial preocupación entre los derechohabientes porque se emplea en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, como el de ovario, pulmón, cuello uterino y mama, así como en determinados tumores cerebrales.
Para quienes tienen programadas sus sesiones, no encontrarlo significa, en muchos casos tener que interrumpir su tratamiento contra el cáncer o buscar cómo obtener el dinero para comprarlo en una farmacia privada.
De acuerdo con sus testimonios, una sesión de quimioterapia, que suelen recibirse cada 21 días, puede requerir dos frascos de carboplatino para completar la dosis indicada por el oncólogo. El costo de uno supera los L3,000 actualmente, por lo que solo este medicamento puede representar un desembolso de L6,000 mensuales.
Una de las afectadas, a la que llamaremos Carmen, debido a que solicitó que su nombre fuera omitido por temor a represalias, contó que hace unos días acudió a consultar por el carboplatino antes de su siguiente quimioterapia, pero le informaron que no estaba disponible.
"Inicié quimioterapia este año. Descubrir que tengo cáncer fue una noticia debastadora. Tengo seguro porque trabajo, pero gano el mínimo, y encima me ha tocado ver cómo reunir el dinero para comprar el carboplatino durante casi todo el tratamiento. Esto es injusto, son más de L6,000 todos los meses", dijo con indignación.
Los pacientes aseguran que el carboplatino no es el único fármaco que hace falta. Otro derechohabiente dijo al equipo de LA PRENSA que en la farmacia también le informaron sobre la falta del irinotecán, un medicamento usado en quimioterapia para tratar cáncer de colon.
Otra paciente dijo que también falta apixabán, un anticoagulante utilizado para prevenir y tratar complicaciones relacionadas con la formación de coágulos. La mujer relató que el medicamento cuesta más de L1,000 fuera del Seguro Social y que el mes pasado su médico tuvo que proporcionarle muestras porque no tenía para comprarlo.
Para los afectados, comprar por su cuenta los medicamentos se suma a otros gastos que ya deben asumir durante la enfermedad, como transporte, estudios y procedimientos.
En el caso de esta tercera paciente, por ejemplo, tiene pendiente un reembolso superior a L60,000 por resonancias y sesiones de radioterapia que tuvo que pagar fuera del IHSS y cuyo trámite presentó desde junio, sin haber recibido todavía una respuesta.
Las denuncias por la falta de carboplatino no son nuevas. En mayo, varios pacientes acudieron a LA PRENSA para exponer que no encontraban el medicamento y que, ante la proximidad de sus quimioterapias, debían buscarlo en establecimientos privados para poder continuar con el esquema establecido.
En aquel momento, el IHSS informó que varios medicamentos oncológicos estaban programados para abastecimiento. La institución señaló además que había girado 13 órdenes de compra para adquirir 27 medicamentos destinados a diferentes patologías, en respuesta a los problemas de suministro reportados.
Sin embargo, a mediados de junio los pacientes volvieron a denunciar que el carboplatino seguía desabastecido. Una derechohabiente relató entonces que en la farmacia le habían explicado que días antes habían recibido algunos frascos, pero que se agotaron rápidamente.
En julio, el IHSS anunció un nuevo abastecimiento de medicamentos oncológicos que incluía carboplatino, generando expectativas entre los pacientes que llevaban semanas comprándolo por su cuenta.
No obstante, las denuncias recibidas nuevamente esta semana muestran que, al menos para los derechohabientes de la zona norte, la disponibilidad del fármaco volvió a interrumpirse en poco tiempo.
La situación ha generado frustración entre pacientes que esperaban una mejoría en el suministro tras las medidas anunciadas para atender los problemas de abastecimiento del Seguro Social.
“Teníamos esperanza en este gobierno, en la famosa declaratoria de emergencia, pero estamos peor”, expresó un paciente.
Este medio solicitó entrevista con autoridades del IHSS, para abordar el tema del desabastecimiento. El equipo de comunicaciones del hospital regional hizo las consultas respectivas a Tegucigalpa, pero al cierre de esta nota el equipo de LA PRENSA no había recibido respuesta.