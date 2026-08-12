Pacientes con cáncer denuncian falta de medicamentos para quimioterapia en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Pacientes con cáncer del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la zona norte del país denunciaron este miércoles que nuevamente enfrentan dificultades para obtener medicamentos oncológicos que son esenciales para sus tratamientos, entre ellos el carboplatino, utilizado en distintos esquemas de quimioterapia.

La falta de este fármaco genera especial preocupación entre los derechohabientes porque se emplea en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, como el de ovario, pulmón, cuello uterino y mama, así como en determinados tumores cerebrales.

Para quienes tienen programadas sus sesiones, no encontrarlo significa, en muchos casos tener que interrumpir su tratamiento contra el cáncer o buscar cómo obtener el dinero para comprarlo en una farmacia privada.

De acuerdo con sus testimonios, una sesión de quimioterapia, que suelen recibirse cada 21 días, puede requerir dos frascos de carboplatino para completar la dosis indicada por el oncólogo. El costo de uno supera los L3,000 actualmente, por lo que solo este medicamento puede representar un desembolso de L6,000 mensuales.

Una de las afectadas, a la que llamaremos Carmen, debido a que solicitó que su nombre fuera omitido por temor a represalias, contó que hace unos días acudió a consultar por el carboplatino antes de su siguiente quimioterapia, pero le informaron que no estaba disponible.

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"Inicié quimioterapia este año. Descubrir que tengo cáncer fue una noticia debastadora. Tengo seguro porque trabajo, pero gano el mínimo, y encima me ha tocado ver cómo reunir el dinero para comprar el carboplatino durante casi todo el tratamiento. Esto es injusto, son más de L6,000 todos los meses", dijo con indignación.

Los pacientes aseguran que el carboplatino no es el único fármaco que hace falta. Otro derechohabiente dijo al equipo de LA PRENSA que en la farmacia también le informaron sobre la falta del irinotecán, un medicamento usado en quimioterapia para tratar cáncer de colon.