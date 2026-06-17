"Están jugando con nuestra vida", persiste escasez de carboplatino en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Sin embargo, varios pacientes se comunicaron con el equipo de LA PRENSA este lunes para exponer que el problema persiste. "Fui hoy a la farmacia del hospital regional y me dijeron que el medicamento está, pero que no ha llegado a la farmacia, por lo que me tocaría comprarlo a mí", narró una de las afectadas, que pidió omitir su nombre por temor a sufrir represalias.

Consultado por Diario LA PRENSA, el IHSS informó en ese momento que recién habían realizado 13 órdenes de compra para adquirir 27 medicamentos, entre ellos algunos usados en oncología. Posteriormente publicó que estos llegarían en las próximas semanas al almacén central en Tegucigalpa, para luego ser distribuidos a los hospitales y clínicas periféricas del país.

Pacientes oncológicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula denunciaron nuevamente la falta de carboplatino, un medicamento de quimioterapia esencial para tratar diversos tipos de cáncer y cuyo desabastecimiento ya alcanza los tres meses.En mayo, los pacientes alertaron por primera vez en este año la escasez del fármaco , que para entonces, llevaba dos meses sin existencia en la farmacia de oncología, obligándolos a asumir gastos que consideran insostenibles y que ponen en riesgo su tratamiento.

“¿Cómo me van a poner solo uno? Están jugando con nuestra vida, con la vida de los pacientes. No es una gripe que se pasa con una pastilla, es una enfermedad que nos puede matar”, expresó con una mezcla de indignación e impotencia.

La paciente explicó que en su caso, le aplican dos medicamentos en cada sesión de quimioterapia, uno de ellos es el carboplatino, y que ante la falta de este, una de las enfermeras le dijo que si no podía comprarlo, solo le administrarían el otro fármaco.

Otra paciente, a la que llamaremos Mercedes, ya que también solicitó omitir su identidad por temor, aseguró que la semana pasada, cuando consultó por el fármaco en la farmacia le dijeron que hace unos días habían ingresado algunos frascos, pero que se habían terminado.



“Me dijeron que llevaron unos cuantos porque un paciente puso una denuncia, pero no duró nada. Ahorita otra vez no hay carboplatino”, manifestó la joven que inició quimioterapia hace más de tres meses y desde entonces ha tenido que comprarlo por su cuenta.

La afectada señaló que, además de la escasez, el precio sigue aumentando. Recordó que la primera vez que lo compró cada frasco costaba entre L1,400 y L1,900, pero actualmente supera los L3,600.

Además del desabastecimiento, los pacientes enfrentan otro obstáculo, las presentaciones disponibles del medicamento en las farmacias de la zona norte. "En mi caso, me aplican 550 mg de carboplatino en cada sesión, pero no hay un frasco con esa cantidad exacta y en las farmacias hay de 450 mg y 150 mg, pero de diferentes casas farmacéuticas y en el IHSS nos explicaron que no se pueden mezclar", dijo.



Esto obliga a los pacientes a comprar dos frascos de 450 mg para poder completar la dosis con carboplatino de la misma casa farmacéutica, por lo que los pacientes deben invertir más de L7,000 para poder recibir su sesión de quimioterapia completa.



"Esto nos eleva los costos y también el medicamento que sobra se pierde. Hay personas que no tienen de dónde sacar ese dinero. Cada quimioterapia representa un gasto enorme para las familias y muchas veces hay que hacerlo con pocos días de anticipación para no perder el tratamiento”, comentó.

El carboplatino es uno de los medicamentos más utilizados en esquemas de quimioterapia para tratar distintos tipos de cáncer, como el de ovarios, pulmones, mama y algunos casos en estado avanzado. Especialistas han señalado que la continuidad de los ciclos de tratamiento es un elemento clave, por lo que retrasos generan preocupación entre pacientes y familiares.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades del Seguro Social para garantizar el abastecimiento permanente del medicamento y evitar que más personas tengan que recurrir a compras particulares para recibir un tratamiento que, aseguran, debería estar disponible dentro de la cobertura que reciben como derechohabientes.

Cabe mencionar que el equipo de Diario LA PRENSA se contactó con el IHSS para conocer el estado de abastecimiento de carboplatino en sus farmacias a nivel nacional, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.