¿Qué pasó con el covid-19, aún circula el virus en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras.

El covid-19 sigue circulando en Honduras, pero su comportamiento dista de los años más críticos de la pandemia. De acuerdo con autoridades sanitarias, en los últimos años se ha observado una disminución considerable de los casos y síntomas menos graves. En el departamento de Cortés, por ejemplo, los registros de este año muestran una reducción frente al mismo período de 2025, informó el doctor Diógenes Chávez, subdirector de la Región Sanitaria de Cortés. Chávez dio a conocer que la disminución se refleja tanto en el número de contagios como en la gravedad de los cuadros atendidos. Malestar general, dolor de cabeza y síntomas similares a los de una gripe son algunas de las manifestaciones que están presentando los pacientes. Para el caso, en 2025, la Región Sanitaria de Cortés, que cubre 11 de los 12 municipios del departamento, a excepción de San Pedro Sula, contabilizó 81 casos de covid-19 en 2025, mientras que a julio de este año solo se han registrado 9 casos confirmados por laboratorio.

HYLP1461363

El especialista relacionó este cambio principalmente con la protección que la población ha adquirido tras las campañas de vacunación desarrolladas desde los primeros años de la pandemia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ahora que la mayoría de la población está vacunada, la persona que se contagia experimenta la enfermedad de manera leve, con síntomas como malestar general, tipo gripe y dolor de cabeza”, explicó. A su criterio, la vacunación masiva permitió que se alcanzara la inmunidad de rebaño y reducir el riesgo de que la enfermedad evolucione hacia las complicaciones que se observaban cuando comenzó a circular el virus. El doctor Juan Carlos Argueta, director del hospital Mario Catarino Rivas, también coincidió en que el covid-19 demostró que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta de prevención.

Recordó que, tras comenzar la vacunación contra el covid-19, se produjo una reducción tanto de los casos graves como de las muertes asociadas a la enfermedad, un resultado que considera una muestra de la importancia de mantener niveles óptimos de cobertura. “Inició el proceso de vacunación y bajó la mortalidad”, señaló el director del centro hospitalario, que este año ha diagnosticado 15 casos de enero a agosto, mediante pruebas de antígeno. Aunque actualmente muchos pacientes solo experimenta síntomas leves, el médico advirtió que reconocer los síntomas y realizar un diagnóstico continúa siendo importante, pues una persona infectada todavía puede transmitir el virus a otras personas de su entorno. Por su parte, Chávez aclaró que la reducción de la gravedad no significa que el covid haya desaparecido y recordó que las personas que decidieron no vacunarse, debido a los movimientos antivacunas, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos.