Ellos son los 16 nuevos periodistas graduados de la Unah-Cortés

San Pedro Sula, Cortés.

Un total de 362 nuevos profesionales recibieron este martes 11 de agosto sus títulos de educación superior durante la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-Cortés). Entre los graduados de aproximadamente 30 carreras se encuentran 16 nuevos profesionales de la carrera de Periodismo, quienes culminaron su formación universitaria entre abrazos, aplausos y rostros cargados de emoción, acompañados por familiares y amigos que compartieron con ellos la alegría de alcanzar una meta construida durante años de esfuerzo. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde los graduandos vivieron uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica. Para muchos, la entrega del título significó el cierre de una etapa marcada por sacrificios, desvelos y sueños compartidos con sus seres queridos.

Entre los nuevos periodistas destacan dos profesionales que forman parte del equipo de LA PRENSA: Doris Lilibeth Fúnez Reyes, quien trabaja en el área Web, y Eunice Abigail Martínez López, periodista del área de Sucesos. Lilibeth Fúnez, de 24 años, recibió su título con la mención honorífica Cum Laude, luego de completar su formación universitaria. La joven periodista inició sus estudios superiores a los 18 años y destacó el respaldo de su familia durante este proceso, especialmente en un día en el que pudo ver convertido en realidad uno de sus grandes sueños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Este logro se lo dedico a mi familia, porque una parte de este sueño también les pertenece", expresó con euforia Lilibeth Fúnez tras recibir su título. Asimismo, la periodista Lilibeth Fúnez aseguró que "se siente honrada de formar parte de este gremio y de asumir la responsabilidad de informar con ética, compromiso y verdad". Para Eunice Abigail Martínez López, de 30 años, la obtención de su título representa la culminación de años de esfuerzo y sacrificio durante su preparación universitaria.

“En el 2019 me mudé de mi querida La Ceiba a San Pedro Sula tras la muerte de mi mamá, que me marcó para siempre. Empecé mis estudios en el 2020”, relató con emoción la periodista Martínez.

“Conseguí trabajo para poder darme los estudios. Dios puso personas maravillosas a mi alrededor, quienes siempre me apoyaron. Hoy dedico este logro a mi ángel en el cielo, a Dios por siempre guiarme y a mi familia”, agregó. Eunice Martínez también agradeció la oportunidad de "graduarse con la bendición de trabajar en Diario LA PRENSA", asegurando que representa "una bendición de parte de Dios".

Listado de los nuevos profesionales

Asimismo, se graduaron de la carrera de Periodismo de la Unah-Cortés: Fernanda Lucía Delcid Rosales, Lidia Clarissa Caballero Cárdenas, Rosa Lidia Lemus Márquez, Andrea Elizabeth Rodríguez Ayala, Gerald Arnaldo Mendoza Solórzano, Karen Julissa Suares Garay, Dulce Abigail Mencía, Seidy Sarahí Hernández Turcios, Karen Mauricia Montes Rodríguez, Lesly Gabriela Rivera Trochez, Lesby Michelle Rivera Trochez, David Alexander Torrez Mejía, Carlos Roberto Oliva Ortiz y Luis Enrique Hernández Valeriano.

En total, 171 graduados recibieron menciones honoríficas por su destacado rendimiento académico durante su formación universitaria. La ceremonia reunió a estudiantes de distintas áreas profesionales que recibieron oficialmente sus títulos, en medio de la emoción de familiares que llegaron para acompañarlos en este esperado momento.

El acto fue encabezado por el rector de la Unah, Odir Fernández; el secretario general, Alexander Ávila; y el director del campus Cortés, Joseph Malta, además de decanos, autoridades universitarias y coordinadores de las diferentes carreras.