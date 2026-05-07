Cortés lanza jornada para vacunar a 140,000 personas

La Región Sanitaria de Cortés lanzó este jueves la Jornada Nacional de Vacunación en el departamento, con la meta de inmunizar a 140,000 personas y elevar las coberturas frente al repunte de enfermedades prevenibles por vacuna en la región.
Durante el evento, la doctora Evelyn Bueso, directora de la Región Sanitaria de Cortés, informó que la campaña arrancará el próximo 13 de mayo y contempla la aplicación de vacunas del esquema nacional de inmunización, además de dosis contra la influenza. Las acciones estarán dirigidas principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas, adolescentes y personal sanitario.
“Estamos haciendo el lanzamiento de la jornada en el departamento. El objetivo es hacerle un llamado a la población para que desde ya pueda acudir a los establecimientos de salud más cercanos y poder inmunizarse”, manifestó.
Detalló que entre los grupos prioritarios se encuentran los menores de cinco años, especialmente los bebés, debido al incremento de casos de tosferina. Según indicó, la mayoría de los casos graves se están registrando en menores de dos meses, por lo que insistió en la importancia de que las mujeres embarazadas se apliquen la Tdap.
A su vez, dio a conocer que la meta es superar el 95% de cobertura, un indicador que considera clave para evitar brotes epidemiológicos. No obstante, reconoció que será un reto, ya que los niveles actuales continúan por debajo de lo esperado desde la pandemia de covid-19.
Bueso subrayó que existe preocupación por la alerta regional por los casos de sarampión reportados en países vecinos como El Salvador y Guatemala. “Tenemos preocupación porque hay bastantes casos. Sabemos la relación de viaje entre salvadoreños y hondureños, y un brote de sarampión en nuestro país no sería bueno”, sostuvo.
Como parte de la estrategia, cada municipio organizará jornadas de vacunación a través de los centros de salud, también habrá puestos fijos de vacunación y brigadas móviles que recorrerán comunidades casa por casa para captar a la población pendiente de inmunización.
Por su parte, la Secretaría de Salud informó que la meta nacional es vacunar a 1.2 millones de personas, poniendo a disposición una gama de antígenos que protegen contra 27 enfermedades, además de la jornada de desparasitación en 1,800 establecimientos en el país.
También se abordó la puesta en cuarentena de dos lotes de vacuna hexavalente, luego de las investigaciones abiertas por el fallecimiento de tres niñas en Atlántida, Choluteca y Francisco Morazán, quienes habían recibido dosis del esquema nacional.
Vacunas en cuarentena
Consultada por LA PRENSA sobre el oficio girado desde nivel central para poner en cuarentena dos lotes de vacuna hexavalente, luego de las investigaciones abiertas por el fallecimiento de tres niñas que habrían recibido dosis del esquema nacional horas antes, Bueso aclaró que la medida responde a un protocolo preventivo.
La doctora confirmó que la región sanitaria recibió el oficio y acató las indicaciones de la Secretaría de Salud. Explicó que las acciones fueron recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
"Queremos dejar en claro que no se estarán aplicando vacunas de esos lotes, pero esto no significa que haya alguna causa vinculante, sino que se debe a un protocolo que la OPS sigue en estos casos. Queremos crear confianza en la población, porque las vacunas están certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y han salvado millones de vidas a través de la prevención", apuntó.
Cabe resaltar que la Secretaría de Salud giró un oficio esta semana, para que las regiones de salud retiraran las vacunas correspondientes a los lotes 2655X013 y 2655X014 de todos los establecimientos sanitarios y los pusieran en cuarentena preventiva.
Asimismo, se instruyó mantener las dosis en condiciones adecuadas de cadena de frío, realizar inventarios y evitar su uso hasta que concluyan las investigaciones, enfatizando que esta medida es meramente preventiva y no implica la confirmación de una relación causal entre la vacuna y los eventos presentados.