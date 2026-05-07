Cortés lanza jornada para vacunar a 140,000 personas

San Pedro Sula, Honduras.

La Región Sanitaria de Cortés lanzó este jueves la Jornada Nacional de Vacunación en el departamento, con la meta de inmunizar a 140,000 personas y elevar las coberturas frente al repunte de enfermedades prevenibles por vacuna en la región. Durante el evento, la doctora Evelyn Bueso, directora de la Región Sanitaria de Cortés, informó que la campaña arrancará el próximo 13 de mayo y contempla la aplicación de vacunas del esquema nacional de inmunización, además de dosis contra la influenza. Las acciones estarán dirigidas principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas, adolescentes y personal sanitario. “Estamos haciendo el lanzamiento de la jornada en el departamento. El objetivo es hacerle un llamado a la población para que desde ya pueda acudir a los establecimientos de salud más cercanos y poder inmunizarse”, manifestó.

Detalló que entre los grupos prioritarios se encuentran los menores de cinco años, especialmente los bebés, debido al incremento de casos de tosferina. Según indicó, la mayoría de los casos graves se están registrando en menores de dos meses, por lo que insistió en la importancia de que las mujeres embarazadas se apliquen la Tdap. A su vez, dio a conocer que la meta es superar el 95% de cobertura, un indicador que considera clave para evitar brotes epidemiológicos. No obstante, reconoció que será un reto, ya que los niveles actuales continúan por debajo de lo esperado desde la pandemia de covid-19.

Bueso subrayó que existe preocupación por la alerta regional por los casos de sarampión reportados en países vecinos como El Salvador y Guatemala. “Tenemos preocupación porque hay bastantes casos. Sabemos la relación de viaje entre salvadoreños y hondureños, y un brote de sarampión en nuestro país no sería bueno”, sostuvo. Como parte de la estrategia, cada municipio organizará jornadas de vacunación a través de los centros de salud, también habrá puestos fijos de vacunación y brigadas móviles que recorrerán comunidades casa por casa para captar a la población pendiente de inmunización. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que la meta nacional es vacunar a 1.2 millones de personas, poniendo a disposición una gama de antígenos que protegen contra 27 enfermedades, además de la jornada de desparasitación en 1,800 establecimientos en el país.

También se abordó la puesta en cuarentena de dos lotes de vacuna hexavalente, luego de las investigaciones abiertas por el fallecimiento de tres niñas en Atlántida, Choluteca y Francisco Morazán, quienes habían recibido dosis del esquema nacional.

Vacunas en cuarentena