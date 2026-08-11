L46 millones pagan por bacheo cosmético en carretera de Comayagua

San Jerónimo, Comayagua

Los pobladores de San Jerónimo, La Libertad y alrededores siguen arrastrando el mismo problema vial desde hace décadas, pese a que el Estado aprobó un contrato de 46 millones de lempiras para el mantenimiento de 12.5 kilómetros de la red vial. A través del acuerdo SIT-CO-315-2024, la Secretaría de Infraestructura (SIT) contrató a la empresa Profesionales de la Construcción S.A de C.V (Prodecon) para realizar “mantenimiento de la red vial pavimentada” en la ruta 57, desde San Antonio de la Cuesta en San Jerónimo hasta La Libertad, Comayagua. Los trabajos iniciaron desde 2025, pero la carretera secundaria parece estar en el olvido, corroboró LA PRENSA Premium en un recorrido a mediados de julio de 2026, pues los trabajadores realizaban un mantenimiento precario que “con los días la calle vuelve a estar dañada”, denunció anónimamente uno de los pobladores que circula constantemente por la zona Esa no es la única queja, el exalcalde de La Libertad, Comayagua, Edwin Levi Donaire, dijo en diálogo con LA PRENSA Premium que “el tramo que ganaron solo fue el tramo de ahí del Llano de la Puerta a La Libertad, que iba a ser un bacheo primero y la otra parte, que iban a hacer una reparación de la de la calle, pero prácticamente no hicieron nada”. El exfuncionario aseguró que la obra inició desde el año pasado, sin mostrar avances significativos y, en otros casos, realizando reparaciones que ya muestran daños. “Es que desde que iniciaron ese trabajo ha sido una farsa. Eso no ha servido para nada... lo que quisieron hacer el año pasado ya no sirve por el mal trabajo que están haciendo”, aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Incluso, señaló que “lo que están haciendo aquellos no sirve y lo que hacen estos tampoco”, refiriéndose a que la obra inició en la gestión de Libertad y Refundación (Libre) y continúa con el Partido Nacional al frente.

Bacheo superficial

LA PRENSA Premium recorrió los 12.5 kilómetros que, según el contrato, deben repararse en 180 días (casi 6 meses) tras la orden de inicio del proyecto. El documento no establece fechas, pero las obras arrancaron semanas después de una protesta que realizaron a finales de marzo de 2025 los pobladores de los municipios de San Jerónimo, La Libertad y Las Lajas. Tras la manifestación, que terminó con el bloqueo de la carretera CA-5, el exsecretario de la SIT, Octavio Pineda, admitió que no habían suficientes fondos para la pavimentación de la RN57, que conecta los municipios del norte del departamento de Comayagua. De acuerdo con el exedil de La Libertad, Pineda les prometió la reparación no solo de los 12.5 kilómetros sino los 60 que llevan hasta Las Lajas, Comayagua. “Al final nos vinieron solo a mentir, pues solo nos estuvieron engañando”, afirmó el exedil, quien dijo que por eso muchos pobladores se organizaron para echar cemento en algunos puntos de las vías, donde constantemente ocurren accidentes. En un recorrido realizado por LA PRENSA Premium se pudo evidenciar el estado de la carretera. En algunos tramos los baches mostraban el por qué del malestar de los ciudadanos, mientras que en otros se observó maquinaria que estaba limpiando y compactando el acceso En medio de tres máquinas señalizadas con tubos de PVC estaban varios trabajadores que echaban graba en los agujeros para colocar una pobre capa de asfalto, que a simple vista demostraba que no duraría mucho. “¿Son de la alcaldía?”, preguntó el equipo periodístico. “No, somos de la SIT”, respondió uno de los empleados en el lugar. La maquinaria tenía el logo de Prodecon, empresa que este medio trató de contactar a través de llamadas y correo electrónico sin obtener respuesta.

67 mil personas de San Jerónimo, La Libertad y Las Lajas, en Comayagua, son beneficiadas con el bacheo de la carretera, según el Gobierno. Pobladores cuestionan la tardanza y la calidad de la obra.

Este equipo también intentó comunicarse con el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, para conocer detalles de la obra, así como el control de calidad que realiza el Estado, pero desde la oficina de relaciones públicas dijeron que harían lo posible por facilitar la entrevista, sin recibir respuesta al cierre de esta edición. Lo único que facilitaron fue una ficha de información sobre el proyecto con actualización del 7 de agosto de 2026, aunque no contenía una bitácora desde el inicio de los trabajos ni detalles del por qué han tardado tanto. “En los días previos a la fecha actual se realizaron trabajos de recuperación de base e imprimación. A la fecha se ejecutan actividades de recuperación de base e imprimación, simultáneamente se realiza el acarreo de materiales (agregados 34/ y 3/8) para aplicación del doble tratamiento superficial, limpieza y preparación de áreas para aplicación del doble tratamiento superficial”, indica el documento. Sobre el objetivo del proyecto, el informe menciona que el “suministro y colocación de mezcla asfáltica en bacheo (actividad concluida), obras pertinentes al de doble tratamiento superficial, así como actividades complementarias para el buen funcionamiento del drenaje, como revestimiento de cunetas y el suministro transporte e instalación de alcantarillas TCR de 36" y obras necesarias que será instruidas por administración delegada”. La obra, realizada para beneficiar a unas 67 mil personas de San Jerónimo, La Libertad y Las Lajas, tiene un precio de estimación, según el documento, superior a los 57 mil lempiras, por encima de los 46 millones del contrato en poder de LA PRENSA Premium.

Para Levi Donaire, quien también es productor de café, esta cifra no vale lo que se observa en las obras porque “nosotros producimos plata suficiente en el sector norte del departamento de Comayagua, para que esa calle sea no de de asfalto, sino para que sea una calle que de concreto hidráulico; estamos pagando más de lo que cuesta esa calle en impuestos”. Este equipo intentó conocer la opinión de los alcaldes de La Libertad, Samuel Romero Cubas, y el de San Jerónimo, Wilmer Mendoza, sin que respondieran los mensajes ni llamadas.

Adjudicación del proyecto

El 27 de agosto de 2024 fue lanzada la licitación pública LPN-SIT-078-2024 con fondos nacionales en la que participaron dos empresas. La SIT adjudicó el proyecto a Prodecon el 11 de octubre de 2024, mientras que el contrato fue firmado el 11 de noviembre. El contrato establece una inversión total que supera los 46 millones de lempiras destinada a labores de bacheo, señalización y conservación de la ruta hacia La Libertad. Sobre el bacheo, la SIT estableció como especificaciones técnicas que el trabajo consistía “en la aplicación de un riego de un producto asfáltico sobre una base granulada debidamente compactada y aceptada por el ingeniero y las paredes del área excavada, con anterioridad a la construcción de cualquier tipo de rodadura de pavimento asfáltico”. También mencionaba que al tener “preparada la superficie de la base se aplicará un riego de liga o Imprimación en toda el área incluyendo las paredes en proporciones que podrán variar desde 0.5 a 1.0 litro (0.13 a 0.26 galones) por metro cuadrado de superficie”. Estas indicaciones de la ficha técnica contradicen lo observado por el equipo de LA PRENSA Premium en varios de los tramos, donde solo colocaron de forma paupérrima el asfalto, sin el trabajo previo.

"El Gobierno pagará a el contratista por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por el Gobierno y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Contratación del Estado de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios", establece el contrato. En el documento se especifica que por el suministro y colocación de dos rótulos se pagará 28,060 lempiras, mientras que por la limpieza de derecho de vía y cunetas en 5.20 kilómetros serían más de 437 mil lempiras. Por la limpieza de alcantarillas el pago es de 26,424 lempiras y por la excavación de baches, que también incluye el corte en 260 metros cuadrados, hablamos de más de 124,800 lempiras.

57 millones de lempiras es la estimación del proyecto, según la ficha de información del 7 de agosto de la SIT, mientras que en el contrato se habla de 46 millones.

Por colocar base triturada en 960 metros cúbicos el monto supera el millón de lempiras y por la imprimación con emulsión asfáltica más de 883 mil. El contrato también establece los montos por concretar actividades de doble tratamiento en superficie (por aplicar dos capas) en 5.2 kilómetros y por las actividades complementarias, que se traducen en la instalación de alcantarillas, estructuras de mampostería y revestimiento de cunetas. “El Gobierno revisará antes de efectuar el pago, las cantidades de trabajo ejecutado, los que serán preparados por el contratista y aprobados por la supervisión y la dirección, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios”, indica el contrato. También condiciona a la empresa, en este caso Prodecon, a otorgar una garantía de calidad por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, la cual tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de recepción definitiva del proyecto para cubrir cualquier defecto de la obra.

No se necesitan bacheo sino reconstrucción

El alcalde de Las Lajas, Comayagua, Manuel Urbina, también se refirió a la carretera secundaria que conduce desde San Jerónimo a Las Lajas, Comayagua, afirmando que “ya no es bacheo (lo que necesita), es de reconstrucción”. El edil no solo se refirió a los 12.5 kilómetros por los que la SIT está pagando más de 46 millones de lempiras, sino del segundo tramo que prometió Pineda hasta Las Lajas, cuya estimación anda en 120 millones de lempiras. Sobre los trabajos que realiza la empresa Prodecon en los 12.5 kilómetros, Urbina lamentó que “de La Libertad a San Jerónimo hubo un compromiso de que se le iba a dar mantenimiento, que se iba a reparar, pero eso va súper lento. Prácticamente lo que construyen o reconstruyen, o hacen el levantamiento para reconstruirla, en términos de un mes se vuelve a deteriorar porque no hay una agilidad del proyecto”. En diálogo con LA PRENSA Premium afirmó que con la tardanza en las labores están haciendo “más caro” el proyecto sin ver avances, porque los pobladores y cafetaleros siguen sufriendo por los baches y constantes accidentes. “La población de todo el sector viene siendo aproximadamente de 70 mil a 100 mil habitantes que son los que transitan por esta carretera, porque es todo el sector norte de Comayagua, del municipios de San Jerónimo, La Libertad, Ojos de Agua, el municipio de San Luis, porque también es la misma columna vertebral que agarra para San Luis, Minas de Oro, hasta San José del Potrero y San Jerónimo. Y algunos de San Luis circulan por La Libertad, tomando la vía alterna a lo que es Quebrada Amarilla, que todas estas zonas son productoras de café”, afirmó el edil. Luego la vía sigue a Las Lajas, hasta conectar con Santa Cruz de Yojoa, pero las personas evitan esos tramos debido al mal estado de la carretera.