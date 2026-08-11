L46 millones pagan por bacheo cosmético en carretera de Comayagua

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/lpdatos/casas-adobe-vulnerabilidad-honduras-sismos-comayagua-OA31467191" target="_blank">alcalde de Las Lajas, Comayagua,</a> Manuel Urbina, también se refirió a la carretera secundaria que conduce desde San Jerónimo a Las Lajas, Comayagua, afirmando que “ya no es bacheo (lo que necesita), es de reconstrucción”.El edil no solo se refirió a los 12.5 kilómetros por los que la SIT está pagando más de 46 millones de lempiras, sino del segundo tramo que prometió Pineda hasta Las Lajas, cuya estimación anda en 120 millones de lempiras.Sobre los trabajos que realiza la empresa Prodecon en los 12.5 kilómetros, Urbina lamentó que “de La Libertad a San Jerónimo hubo un compromiso de que se le iba a dar mantenimiento, que se iba a reparar, pero eso va súper lento. Prácticamente lo que construyen o reconstruyen, o hacen el levantamiento para reconstruirla, en términos de un mes se vuelve a deteriorar porque no hay una agilidad del proyecto”.En diálogo con LA PRENSA Premium afirmó que con la tardanza en las labores están haciendo “más caro” el proyecto sin ver avances, porque los pobladores y cafetaleros siguen sufriendo por los baches y constantes accidentes.“La población de todo el sector viene siendo aproximadamente de 70 mil a 100 mil habitantes que son los que transitan por esta carretera, porque es todo el sector norte de Comayagua, del municipios de San Jerónimo, La Libertad, Ojos de Agua, el municipio de San Luis, porque también es la misma columna vertebral que agarra para San Luis, Minas de Oro, hasta San José del Potrero y San Jerónimo. Y algunos de San Luis circulan por La Libertad, tomando la vía alterna a lo que es Quebrada Amarilla, que todas estas zonas son productoras de café”, afirmó el edil.Luego la vía sigue a Las Lajas, hasta conectar con<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/cronologia/-/meta/alcaldia-santa-cruz-de-yojoa" target="_blank"> Santa Cruz de Yojoa, </a>pero las personas evitan esos tramos debido al mal estado de la carretera.