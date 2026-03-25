Mapa en vivo: trabajos de bacheo en carreteras de Honduras en Semana Santa 2026

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se encuentra realizando trabajos de bacheo y mantenimiento en las diferentes carreteras del país mientras se aproxima la Semana Santa del 2026.

Estas acciones iniciaron desde el pasado mes de febrero como parte del plan nacional de bacheo de emergencia con el fin de mejorar las condiciones de la estructura vial en unos 2,700 kilómetros de carretera previo al feriado de la Semana Mayor.