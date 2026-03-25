Mapa en vivo: trabajos de bacheo en carreteras de Honduras en Semana Santa 2026

Desde el pasado febrero la SIT inició trabajos de mantenimiento en diferentes carreteras del país. Conozca el avance en vivo con el mapa de LA PRENSA

Mapa en vivo: trabajos de bacheo en carreteras de Honduras en Semana Santa 2026

Diferentes puntos del corredor turístico están bajo trabajos de bacheo y mantenimiento para mejorar la red vial de cara al feriado de Semana Santa.

 Foto: Cortesía/SIT
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se encuentra realizando trabajos de bacheo y mantenimiento en las diferentes carreteras del país mientras se aproxima la Semana Santa del 2026.

Estas acciones iniciaron desde el pasado mes de febrero como parte del plan nacional de bacheo de emergencia con el fin de mejorar las condiciones de la estructura vial en unos 2,700 kilómetros de carretera previo al feriado de la Semana Mayor.

Emergencia vial prioriza corredores turísticos previo a Semana Santa

LA PRENSA Premium le presenta un mapa interactivo con el que podrá conocer a detalle cuáles son las carreteras intervenidas. Este refleja la ruta exacta intervenida, la región, el tipo de trabajo que se realiza, entre otros detalles.

Carreteras de Honduras en mantenimiento por la SIT

Cada punto del mapa refleja de forma específica las rutas de las carreteras que se encuentran bajo trabajos de mantenimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Al hacer clic en un punto, se desplegará la ficha técnica detallando el punto exacto intervenido, kilómetros intervenidos, tipo de trabajo realizado y demás.

Te gustó este artículo, compártelo
Mario Sánchez
Mario Sánchez
mario.sanchez@laprensa.hn

Periodista de investigación, visualización de datos, desarrollo web y animación. Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Docente universitario en diseño digital.

Ver más
Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

Ver más