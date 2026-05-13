Nixon Cruz, de brillar con su talento a debilitarse con la polémica

San Pedro Sula, Honduras.

Fue el Honduras Progreso quien tuvo el ojo clínico para llevarlo al club allá por 2024 y darle la oportunidad de mostrarse ante los amantes del fútbol nacional. Sus buenas actuaciones en la Liga de Ascenso despertaron el interés de los gigantes del país.

No hay duda que el chico de 19 años es uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional. Su velocidad, destreza y técnica le han permitido destacar sobre sus rivales; desde que jugaba para las Ligas Menores de la zona norte, se percibía que estaba para grandes cosas.

El fútbol ha visto numerosos talentos extraordinarios cuyas carreras se fueron apagando por el temperamento que muchas veces nos los deja evolucionar, caso similar al del habilidoso Nixon Cruz , que ha estado envuelto en un par de polémicas en un torneo donde se menciona que puede ser su trampolín para salir al extranjero.

Pero fue el Real España el que pujó más fuerte para contratarlo en junio de 2025 por cinco años. Muchos pensaron que debía jugar un tiempo en reservas especiales para que se fuera adaptando a la elite del balompié catracho; sin embargo, el cipote de la colonia Honduras destiló talento desde el debut.

Poco a poco pasó de ser un recambio atractivo en el banquillo aurinegro a ser pieza clave para Jeaustin Campos. El torneo estreno lo formó, la Copa Centroamericana afirmó que no hablábamos de un muchacho más y este torneo Clausura evidenció que Real España es otro con él en la cancha.

Es por eso que los aurinegros lo han extrañado mucho; primero por una lesión que lo sacó más de un mes y luego viene lo triste porque sus cualidades deben estar cada fin de semana en los estadios, pero su juventud, tal vez, lo ha hecho equivocarse.

Nixon Cruz fue expulsado en el último partido de las vueltas regulares de su equipo porque el enojo lo dominó y le pegó una manotada a un futbolista del Olimpia, el Real España apeló para tenerlo en la liguilla y en menos de 20 minutos vio una roja directa en el Yankel Rosenthal, y nuevamente a las regaderas.

Así que no ha podido ayudar a su club en las triangulares y es triste porque hay tres intereses fuertes en él desde el exterior y esas actitudes pueden hacer que lo que se haya podido avanzar se haya estancado.

Desde este artículo solo deseamos el bien para Cruz porque no tenemos duda que con el crecimiento mental y si potencia su calidad será un jugador completo que aportará mucho a la Selección Nacional para que un día podamos volver a una Copa del Mundo adulta.