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Presidente Asfura no dijo que pedirá préstamos a la ONU para preparar a Honduras para el hantavirus

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El contenido fue manipulado a partir de una publicación auténtica difundida el 12 de mayo de 2026 en las cuentas oficiales de redes sociales de la Presidencia de Honduras

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 18:02 -
  • José Quezada
Presidente Asfura no dijo que pedirá préstamos a la ONU para preparar a Honduras para el hantavirus

Fotografía de Nasry Asfura durante su toma de posesión el 27 de enero de 2026.

 Foto: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Es falsa una publicación que circula en redes sociales y atribuye al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que habría dicho que solicitará préstamos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que Honduras se prepare contra el hantavirus.

El contenido fue manipulado a partir de una publicación original de las cuentas oficiales de redes sociales de la Presidencia de Honduras. En la cita original no se hace referencia al hantavirus ni a una orden para solicitar préstamos a la ONU.

"Necesitamos solicitar prestamos a la ONU para prepararnos para el HANTAVIRUS", dice la cita en el arte de una publicación compartida decena de veces desde el 13 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de mayo de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres y continúa siendo un problema de salud pública en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina.

A nivel internacional, se registró un brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con al menos ocho casos confirmados y otros casos sospechosos bajo investigación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 13 de mayo de 2026 se notificaron ocho casos vinculados al buque: cinco confirmados y tres correspondientes a personas fallecidas o casos con desenlace fatal bajo investigación epidemiológica.

Arte manipulado

Una búsqueda inversa con el contenido viral en Google llevó a una publicación del 12 de mayo de 2026 publicada en Facebook, Instagram y X de la Presidencia de Honduras.

La publicación original utiliza la misma imagen de Nasry Asfura y contiene la cita: “Estamos trabajando con seriedad, respeto al Estado de derecho y visión de futuro, para generar inversión, empleo y más oportunidades para Honduras”.

El contenido viral presenta varios indicios de manipulación. Entre ellos, una tipografía distinta a la original, ausencia de comillas y diferencias en el diseño gráfico, ya que la publicación auténtica combina los colores azul y amarillo en el texto.

Además, la publicación original no hace referencia al hantavirus ni a una supuesta solicitud de Nasry Asfura para pedir préstamos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por lo tanto, es falso que el presidente Nasry Asfura haya dicho que pedirá préstamos a la ONU para preparar a Honduras ante el hantavirus.

El contenido viral corresponde a un arte gráfico manipulado, basado en una publicación auténtica de la Presidencia de Honduras, en la que no se menciona el hantavirus ni una supuesta solicitud de préstamos a la ONU.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

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