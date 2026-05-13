Imagen manipulada del ranking presidencial coloca falsamente a Asfura en tercer lugar de Latinoamérica

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen del ranking de mandatarios con mejor imagen de América Latina, elaborado por CB Global Data para mayo de 2026, que supuestamente muestra al presidente hondureño, Nasry Asfura, en tercer lugar, con 58% de aprobación.

Pero el contenido es falso: la imagen fue alterada. En el ranking original, Asfura aparece en el puesto 10, con 41.9% de aprobación.

La imagen original fue publicada por el medio argentino Infobae, que elaboró la pieza gráfica con base en datos de CB Global Data. En esa versión, el mandatario hondureño figura dentro del top 10 de un listado de 18 presidentes latinoamericanos.

La publicación alterada cambia la posición y el porcentaje atribuido a Asfura y no aparece el logo de Infobae, por lo que presenta una lectura engañosa del ranking regional.

“Nasry Asfura ya no solo está en el Top 10, ahora ocupa el tercer lugar entre los presidentes más populares y con mejor imagen de toda la región, con un contundente 58.0 % de aprobación”, dice parte del texto de una publicación en Facebook, difundida desde el 12 de mayo.