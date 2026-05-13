Imagen manipulada del ranking presidencial coloca falsamente a Asfura en tercer lugar de Latinoamérica

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen del ranking de mandatarios con mejor imagen de América Latina, elaborado por CB Global Data para mayo de 2026, que supuestamente muestra al presidente hondureño, Nasry Asfura, en tercer lugar, con 58% de aprobación.
Pero el contenido es falso: la imagen fue alterada. En el ranking original, Asfura aparece en el puesto 10, con 41.9% de aprobación.
La imagen original fue publicada por el medio argentino Infobae, que elaboró la pieza gráfica con base en datos de CB Global Data. En esa versión, el mandatario hondureño figura dentro del top 10 de un listado de 18 presidentes latinoamericanos.
La publicación alterada cambia la posición y el porcentaje atribuido a Asfura y no aparece el logo de Infobae, por lo que presenta una lectura engañosa del ranking regional.
“Nasry Asfura ya no solo está en el Top 10, ahora ocupa el tercer lugar entre los presidentes más populares y con mejor imagen de toda la región, con un contundente 58.0 % de aprobación”, dice parte del texto de una publicación en Facebook, difundida desde el 12 de mayo.
Nasry Asfura asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, para el período 2026-2030, tras ganar las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025.
Posición 10, no 3
Una búsqueda inversa en Google del contenido viral condujo a una publicación del medio estatal Televisión Nacional de Honduras (TNH), que contenía la tabla del ranking. En esa versión, el presidente Nasry Asfura aparecía en la posición 10, con 41.9% de aprobación. La imagen incluía la marca de agua del medio argentino Infobae.
Otra pesquisa en Google, con los términos “ranking de popularidad de presidentes”, permitió encontrar un artículo de Infobae que también ubica a Asfura en la posición 10, y no en la tercera, como afirman las publicaciones virales. La versión adaptada por Infobae a su formato fue alterada.
Una revisión adicional en el sitio web de CB Global Data, empresa dedicada a estudios de opinión pública y clima social, permitió encontrar los datos oficiales que confirman que el mandatario hondureño ocupa el décimo lugar del ranking de aprobación de presidentes en América Latina, y no el tercero.
En conclusión, es falso que Nasry Asfura haya alcanzado el tercer puesto de aprobación en América Latina durante mayo de 2026. La imagen que lo muestra en esa posición fue manipulada; en realidad, el presidente figura en el décimo lugar del ranking.