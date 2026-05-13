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Es falso que la ENEE ampliara de 15 a 28 días el plazo para pagar la factura

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una publicación viral asegura que el gobierno volvió a ampliar el plazo de pago de la factura eléctrica a 28 días, pero la ENEE confirmó que se mantiene en 15 días tras la entrega del recibo

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 16:36 -
  • Carlos Urrutia
Es falso que la ENEE ampliara de 15 a 28 días el plazo para pagar la factura

Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), realizando labores

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que muestra a un grupo de personas, acompañada de una descripción en la que se asegura que el Gobierno de Honduras modificó nuevamente, de 15 a 28 días, el plazo para que los abonados paguen su factura mensual de consumo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Sin embargo, esa información es falsa. El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, confirmó que la factura deberá pagarse dentro de los primeros 15 días posteriores a la entrega del recibo al usuario.

Además, la imagen corresponde a una reunión en la que representantes de la ENEE, la CREE y algunos diputados discutieron el impacto de la reducción del plazo de pago.

“Gobierno da marcha atrás y mantiene en 28 días plazo para pagar la energía eléctrica”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok difundida desde el 12 de mayo.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 13 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 13 de mayo de 2026

 (Imagen: TikTok)

La ENEE emitió un comunicado el 5 de mayo de 2026 en el que anunció un nuevo ajuste al plazo de pago de la factura eléctrica. En el documento, la estatal aclaró que el recibo deberá cancelarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la factura mensual al usuario.

La decisión generó malestar en distintos sectores de la población, ya que en octubre de 2025 la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) había ampliado el plazo de pago de 15 a 28 días. Esa medida se mantuvo vigente hasta marzo de 2026, antes del nuevo ajuste anunciado por la ENEE el 5 de mayo de 2026.

No se extendió el plazo

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Plazo de pago + ENEE” permitió encontrar reportes de prensa (1, 2).

Los artículos confirman que, tras una reunión entre representantes de la ENEE, la CREE y algunos diputados, en la que se discutió el impacto de la reducción del plazo de pago de 28 a 15 días, no se aprobó ningún cambio.

Por lo tanto, la medida implementada el 5 de mayo de 2026 continúa vigente.

Además, la misma pesquisa llevó a un video en YouTube del canal del noticiero Hoy Mismo, en el que Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE, afirmó que se mantiene el plazo de 15 días para efectuar el pago.

“El tema sigue igual. Hay que analizar qué medidas se pueden tomar, que no afecten a la Estatal ni a los consumidores”, expresó el 12 de mayo.

La imagen

LA PRENSA Verifica no encontró la imagen que aparece en la publicación viral, pero sí identificó una fotografía tomada desde otro ángulo en una nota del medio Infobae, publicada el 13 de mayo de 2026.

De acuerdo con ese artículo, “en Honduras mantienen el plazo de 15 días para pago de energía eléctrica en medio de tensiones sociales”.

LA PRENSA Verifica presenta a continuación una comparativa entre la imagen difundida en redes sociales y la fotografía localizada en la nota de Infobae.

Comparativa entre la imagen difundida en redes sociales y la fotografía localizada en la nota de Infobae

Comparativa entre la imagen difundida en redes sociales y la fotografía localizada en la nota de Infobae

 (Imagen: LA PRENSA Verifica)

En conclusión, es falso que el gobierno haya revertido la medida y extendido nuevamente a 28 días el plazo para pagar la factura de energía eléctrica a la ENEE. El período de 15 días continúa vigente, según confirmó Guillermo Peña Panting, gerente general de la estatal eléctrica.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

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SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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