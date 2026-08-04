Kathia Crivelli celebra requerimiento fiscal contra exdiputado Bartolo Fuentes

Tegucigalpa, Honduras

La exdiputada y actual viceministra de Derechos Humanos, Kathia Crivelli, aseguró este martes sentirse "realizada" luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra el exdiputado de Libre Bartolo Fuentes por el presunto delito de violencia contra la mujer, en un caso derivado de una denuncia por hechos ocurridos durante la pasada legislatura del Congreso Nacional.

“Me siento realizada porque la justicia se está haciendo ante tantas mujeres que hemos sido golpeadas por diferentes hombres. La justicia de Honduras está empezando a dar resultados y qué bueno”, expresó Crivelli tras conocer la acción presentada por el Ministerio Público.

La funcionaria afirmó que antes de acudir a la vía judicial intentó resolver el conflicto mediante una conciliación, pero aseguró que Fuentes no aceptó ofrecerle disculpas. “Con Bartolo quise conciliar, pero él no quiso pedir disculpas. Fui golpeada, difamada vilmente y a mi nuevo trabajo llegó un sobre que creo que viene de Bartolo”, manifestó.

El requerimiento fiscal fue presentado por el Ministerio Público luego de una investigación iniciada tras la denuncia formal interpuesta por Crivelli. La audiencia de declaración de imputado fue programada para el próximo 14 de agosto.

Los hechos denunciados ocurrieron el 28 de mayo de 2025 en un salón del Congreso Nacional, durante un altercado entre diputados de distintas bancadas. En ese momento, Crivelli denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física.

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“Yo no estoy mintiendo, él me agredió”, declaró la entonces diputada, quien además sostuvo que las cámaras de seguridad del Congreso Nacional podían servir como prueba para esclarecer lo sucedido.

Crivelli también manifestó que decidió acudir a la justicia porque, según dijo, consideró injusto haber sido agredida mientras desempeñaba sus funciones como legisladora. En sus declaraciones públicas reiteró que presentaría la denuncia para que el caso fuera investigado por las autoridades competentes.

Hasta el momento, Bartolo Fuentes no se ha pronunciado públicamente sobre el requerimiento fiscal. El proceso continuará con la audiencia de declaración de imputado, en la que las partes podrán exponer sus argumentos ante el órgano jurisdiccional correspondiente.