CSJ recibe nueva solicitud de extradición desde Estados Unidos

TEGUCIGALPA

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, informó que la solicitud fue enviada por las autoridades del estado de Pensilvania a través de los canales diplomáticos correspondientes y ya fue recibida por la CSJ.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció este viernes una nueva solicitud de extradición remitida por Estados Unidos contra un ciudadano hondureño, quien es requerido por su presunta participación en el delito de homicidio.

Duarte explicó que, ante el ingreso de la solicitud, el pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió de emergencia para abordar como único punto de agenda la designación del juez natural que conocerá el proceso.

El juez natural ya fue designado y recibió el expediente correspondiente para analizar los antecedentes remitidos por las autoridades estadounidenses y determinar las acciones que correspondan dentro del proceso.

Como parte del procedimiento, se emitirá la orden de captura contra el ciudadano hondureño solicitado. Una vez que sea localizado y detenido por las autoridades, podrá ser sometido al procedimiento especial de extradición establecido en Honduras.

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El portavoz de la CSJ aclaró que, por el momento, no se puede revelar la identidad del ciudadano requerido, debido a que todavía no ha sido capturado ni se encuentra a disposición de las autoridades.

“Lo prudente es esperar que se ejecute esa orden de captura”, explicó Duarte, al señalar que posteriormente se podrán brindar detalles sobre la identidad de la persona y el caso por el que es requerida.

Duarte también confirmó que se trata de un ciudadano hondureño y descartó proporcionar elementos que permitan identificarlo antes de que se concrete su detención.

La Corte Suprema de Justicia permanecerá a la espera de que las autoridades ejecuten la orden de captura correspondiente. Una vez que el requerido sea puesto a disposición judicial, se activará formalmente el procedimiento especial de extradición.