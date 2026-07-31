Juez concede extradición de hondureño solicitado por El Salvador por terrorista

Tegucigalpa, Honduras

Un juez de Extradición de Primera Instancia de Honduras concedió este viernes la solicitud de extradición presentada por El Salvador contra Humberto Eliseo Sánchez Baca , acusado en ese país por delitos de conspiración para homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas . La entrega, sin embargo, quedó diferida debido a un proceso penal pendiente que el hondureño enfrenta en los juzgados de Amapala.

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, Sánchez Baca es requerido por autoridades salvadoreñas por dos procesos penales en los que se le vincula con los supuestos delitos de proposición y conspiración para el delito de homicidio agravado, organizaciones terroristas y extorsión agravada.

La resolución fue emitida durante la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, en la que el juez natural analizó la solicitud realizada por la República de El Salvador y determinó conceder la extradición .

Durante la etapa de evacuación de pruebas, se conoció que el ciudadano hondureño mantiene una causa pendiente en Honduras, específicamente en el Juzgado de Amapala, donde se le dictó un Auto de Formal Procesamiento por un proceso relacionado con tráfico ilícito de drogas.

Ante esta situación, la defensa de Sánchez Baca solicitó que la extradición fuera concedida con carácter diferido, con el objetivo de que el proceso en Honduras continúe y, de existir una sentencia, esta pueda cumplirse en territorio nacional antes de su eventual traslado a El Salvador.

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Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la resolución establece que la extradición queda suspendida hasta que Sánchez Baca finalice su situación jurídica en Honduras.

“Así es, en efecto, este día un juez de extradición de primera instancia ya ha notificado la resolución luego de realizar el proceso de solicitud de extradición que realizara la hermana república de El Salvador para el ciudadano hondureño Humberto Eliseo Sánchez Baca”, declaró Silva.

El portavoz judicial indicó que la parte resolutiva señala que se concede la solicitud de extradición presentada por El Salvador, pero aclaró que esta tendrá carácter diferido debido a la causa penal pendiente que enfrenta el ciudadano hondureño.

Silva detalló que Sánchez Baca deberá responder ante la justicia salvadoreña por los delitos por los que es requerido una vez que pueda concretarse la extradición. Mientras tanto, continuará bajo la medida de arresto provisional en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.

La resolución del juez de Extradición de Primera Instancia puede ser impugnada mediante un recurso de apelación ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que funcionaría como segunda instancia o tribunal de alzada.

Por ahora, Sánchez Baca permanecerá bajo custodia en Honduras mientras se define su situación judicial en el país. La extradición hacia El Salvador podrá ejecutarse una vez que se cumplan las condiciones establecidas en la resolución judicial.