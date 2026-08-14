El instituto JTR evalúa no desfilar con todos sus cuadros el 15 de septiembre

La participación del emblemático Instituto José Trinidad Reyes (JTR) en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre está en evaluación, luego de que las autoridades del centro educativo expresaran su inconformidad con algunas de las disposiciones anunciadas por la Secretaría de Educación.
El director del JTR, Wilson Mejía, cuestionó las medidas disciplinarias que contemplan sanciones para las autoridades de los centros educativos en caso de que el público invada los carriles destinados al desplazamiento de las bandas durante el desfile.
Mejía señaló que la banda del instituto genera una importante concentración de ciudadanos que se acercan durante el recorrido para tomarse fotografías o brindar agua a los integrantes.
“Nuestra banda es icónica y la ciudadanía se acerca a tomarse fotografías o darles agua. Eso no lo puede controlar ni la Policía ni el Ejército; es inaudito que pretendan responsabilizar a los directores por la euforia de la gente”, manifestó.
A esta situación se suma el debate sobre los colores de la bandera nacional. El director del JTR sostuvo que el instituto desfilará únicamente con el pabellón azul turquesa, en apego, según explicó, al decreto legislativo de 1949.
Mejía también rechazó cualquier intento de utilizar los colores patrios con fines partidarios y aseguró que la institución mantendrá su posición respecto al uso de la bandera durante las actividades cívicas.
El director explicó que la preparación del JTR para el desfile comenzó desde octubre de 2025 y que la institución ha destinado cerca de 3 millones de lempiras, obtenidos mediante patrocinios privados, para las actividades relacionadas con el Centenario del instituto y la recepción de delegaciones internacionales.
El despliegue habitual del JTR contempla a más de 800 personas, entre graduandos, integrantes de cuadros de danza y músicos. Los participantes son sometidos a jornadas de preparación y presentación que pueden extenderse hasta ocho horas.
Ante las condiciones planteadas para el desfile, la directiva del instituto analiza la posibilidad de no enviar la delegación estudiantil completa y participar únicamente con la Banda de Guerra, que ocuparía la última posición del desfile.
La eventual reducción de la participación del JTR generaría un cambio significativo en la jornada cívica de San Pedro Sula, debido al tradicional protagonismo de la institución en las celebraciones patrias.
La directora municipal de Educación, Suyapa Coto Enamorado, destacó la importancia del instituto para la ciudad y manifestó su expectativa de que participe en el cierre de las actividades.
“El JTR es un pilar histórico que cuenta con el respaldo para sus actividades del Centenario. Esperamos que engalanen el cierre de la jornada cívica”, expresó.
Las autoridades municipales y educativas continúan afinando la logística de los desfiles del 15 de septiembre, que este año regresarán a la ruta histórica y culminarán en el Estadio Francisco Morazán.
Durante el sorteo de posiciones para los desfiles patrios, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) obtuvo el tercer lugar; sin embargo, la decisión desató un acalorado debate entre los asistentes, quienes sostenían que el colegio iba marchar en el último puesto.
Ante la controversia, el director del instituto confirmó a LA PRENSA que respetarán el lugar asignado, enfatizando que este año buscan romper con la tradición de cerrar la jornada.
Asimismo, advirtió que de ser relegados al final, la institución participaría únicamente con su banda de guerra y no con la totalidad de alumnos como en años anteriores, una medida impulsada estrictamente para resguardar la seguridad e integridad de los estudiantes y evitar que retornen a sus hogares en horas de la noche.