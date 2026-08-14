El instituto JTR evalúa no desfilar con todos sus cuadros el 15 de septiembre

San Pedro Sula, Honduras

La participación del emblemático Instituto José Trinidad Reyes (JTR) en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre está en evaluación, luego de que las autoridades del centro educativo expresaran su inconformidad con algunas de las disposiciones anunciadas por la Secretaría de Educación. El director del JTR, Wilson Mejía, cuestionó las medidas disciplinarias que contemplan sanciones para las autoridades de los centros educativos en caso de que el público invada los carriles destinados al desplazamiento de las bandas durante el desfile. Mejía señaló que la banda del instituto genera una importante concentración de ciudadanos que se acercan durante el recorrido para tomarse fotografías o brindar agua a los integrantes. “Nuestra banda es icónica y la ciudadanía se acerca a tomarse fotografías o darles agua. Eso no lo puede controlar ni la Policía ni el Ejército; es inaudito que pretendan responsabilizar a los directores por la euforia de la gente”, manifestó. A esta situación se suma el debate sobre los colores de la bandera nacional. El director del JTR sostuvo que el instituto desfilará únicamente con el pabellón azul turquesa, en apego, según explicó, al decreto legislativo de 1949. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mejía también rechazó cualquier intento de utilizar los colores patrios con fines partidarios y aseguró que la institución mantendrá su posición respecto al uso de la bandera durante las actividades cívicas. El director explicó que la preparación del JTR para el desfile comenzó desde octubre de 2025 y que la institución ha destinado cerca de 3 millones de lempiras, obtenidos mediante patrocinios privados, para las actividades relacionadas con el Centenario del instituto y la recepción de delegaciones internacionales. El despliegue habitual del JTR contempla a más de 800 personas, entre graduandos, integrantes de cuadros de danza y músicos. Los participantes son sometidos a jornadas de preparación y presentación que pueden extenderse hasta ocho horas.