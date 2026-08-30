Trump dice que es "seis veces más popular" que Lincoln o Washington

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió en las últimas horas la existencia de sondeos que muestran que él es "seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente" que haya gobernado el país, afirmación que basa en una reciente encuesta en torno a la influencia que el mandatario ejerce sobre el Partido Republicano. En un mensaje en su red Truth Social, Trump cargó contra la cadena CNN, blanco habitual de las críticas del presidente estadounidense, pero defendió a Harry Enten, analista jefe de datos en la emisora, donde además es presentador del podcast "Margins of Error" ('Márgenes de error'), porque difundió datos de ese reciente sondeo entre bases republicanas.

"La mejor persona en CNN es el encuestador Harry Enten, porque estuvo dispuesto a demostrar que Donald J. Trump es seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente. Tiene credibilidad (¡No lo despidan!)", afirmó el magnate neoyorquino en su mensaje. La consulta realizada conjuntamente por CNN y la empresa especializada SSRS en mayo entre algo más de 1.200 adultos que se declararon republicanos mostró que Trump es el más admirado de los presidentes entre el 53 % de los consultados, frente a Ronald Reagan, con el 18 %, Abraham Linconln, con el 8 %, o George Washington, con el 5 %.