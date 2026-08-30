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Delcy Rodríguez: acuerdo petrolero con EEUU tendrá vigencia de 25 años

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 06:50 -
  • Agencia EFE
Delcy Rodríguez: acuerdo petrolero con EEUU tendrá vigencia de 25 años

Fotografía de archivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Fotografía: Presidencia de Venezuela / EFE

Caracas, Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

"Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética", señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

"En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", indicó.

Rodríguez explicó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

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Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

"Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo "cada parte aporta aquello que puede hacer mejor".

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