MetroSula plantea sustituir 1,500 buses antiguos por 560 unidades en San Pedro Sula

El proyecto contempla un sistema denominado tronco-alimentador, mediante el cual se reorganizarían las rutas de transporte en los principales corredores de San Pedro Sula, específicamente en los ejes Este-Oeste y Norte-Sur.

Asfura sostuvo una reunión con Natanael Romero, director de Operaciones de MetroSula, y otros integrantes del grupo directivo del consorcio, quienes expusieron los alcances del modelo de transporte que se pretende implementar en la ciudad.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura conoció el viernes los avances del proyecto MetroSula, una iniciativa que plantea una nueva estructura para el transporte público en San Pedro Sula y que contempla la sustitución de unas 1,500 unidades antiguas por 560 buses.

La propuesta contempla el uso de buses troncales para cubrir los principales corredores y unidades alimentadoras para conectar distintos sectores de la ciudad con estas rutas.

De acuerdo con lo explicado durante la reunión, las 560 nuevas unidades contarían con aire acondicionado, conexión wifi y cámaras de videovigilancia con transmisión en tiempo real.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otro de los cambios previstos está relacionado con el mecanismo de pago. El proyecto contempla implementar un sistema de recaudo electrónico mediante tarjetas inteligentes y una cartera digital, con el objetivo de reducir el uso de efectivo en las unidades.

Los promotores de la iniciativa sostienen que esta medida también busca disminuir los robos y hurtos que se registran dentro de los buses, además de agilizar el proceso de pago de los pasajeros.

Natanael Romero señaló que los conductores recibirían capacitación antes de incorporarse al nuevo sistema de transporte. “Vamos a capacitar desde cero a los conductores para brindar el mejor trato a los pasajeros”, afirmó.

El proyecto es impulsado por la empresa privada INTRASE y contempla una alianza con la Municipalidad de San Pedro Sula y el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Romero indicó que, una vez firmados los contratos de financiamiento, las primeras unidades podrían comenzar a operar aproximadamente siete meses después.

Durante el encuentro, el director de Operaciones de MetroSula también agradeció al mandatario por conocer la propuesta y manifestó su expectativa de que el proyecto avance en los próximos meses.