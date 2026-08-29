Tabla de posiciones tras remontada de Motagua y triunfo de Marathón; nuevo líder

¡Nuevo líder! Las acciones de la fecha 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continuó su desarrollo este sábado 29 de agosto con los duelos entre el Génesis FC vs Marathón, Platense vs Independiente y el Motagua vs Olancho FC.
La jornada arrancó con el triunfo del Monstruo Verde en el Estadio Roberto Suazo Córdova. El equipo dirigido por Silvio Rudman cerró una gran semana, luego de su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana, y en Liga volvió para vencer al cuadro canino por 1-2 como visitante.
Más adelante, el Platense acabó con la mala racha y consiguió su primer triunfo en el Apertura 2026. Los Tiburones vencieron por 2-1 al Club Atlético Independiente en San Pedro Sula, para salir del fondo de la tabla de posiciones: anotaron Georgie Welcome y 'Pin' Gutiérrez.
Para finalizar con la jornada sabatina, el Motagua hizo lo suyo, vino de atrás y pudo remontarle al Olancho FC (2-1) en el Nacional. El actual campeón del fútbol hondureño fue sorprendido por el tanto de Jerry Bengtson, pero en la segunda parte se repuso con los tantos de Meléndez y Alejandro Reyes para sumar tres puntos claves.
Tabla de posiciones del Apertura 2026
Con los primeros duelos disputados, la jornada sabatina cierra con nuevo líder. El Marathón se coloca en la cima del Apertura 2026 tras alcanzar las 11 unidades, sin embargo, es perseguido por el Olimpia, equipo que este domingo se enfrenta al Estrella Roja en el Marcelo Tinoco.
Motagua, con el triunfo ante Potros, escala al tercer lugar de la tabla con 9 puntos. Le siguen el Real España y Olancho FC en el cuarto y quinto puesto con 8, pero los Aurinegros también cuentan con su duelo pendiente y se medirán al Choloma en la quinta fecha.
Estrella Roja y Génesis FC se encuentran en la sexta y séptima posición con 7 unidades. Club Atlético Independiente baja al octavo tras estancarse con 5 y el Platense es noveno luego de sumar su primer triunfo y llegar a 4 puntos.
El Juticalpa FC salió del fondo de la tabla de posiciones con su primer triunfo el pasado viernes ante Lobos de la UPNFM (1-0). Los canecheros cuentan con 3 unidades, mientras que dejan a los universitarios en el último lugar con apenas 2 tras cinco jornadas disputadas en el Apertura 2026.