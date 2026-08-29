Tabla de posiciones tras remontada de Motagua y triunfo de Marathón; nuevo líder

Tegucigalpa, Honduras.

¡Nuevo líder! Las acciones de la fecha 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continuó su desarrollo este sábado 29 de agosto con los duelos entre el Génesis FC vs Marathón, Platense vs Independiente y el Motagua vs Olancho FC. La jornada arrancó con el triunfo del Monstruo Verde en el Estadio Roberto Suazo Córdova. El equipo dirigido por Silvio Rudman cerró una gran semana, luego de su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana, y en Liga volvió para vencer al cuadro canino por 1-2 como visitante. Más adelante, el Platense acabó con la mala racha y consiguió su primer triunfo en el Apertura 2026. Los Tiburones vencieron por 2-1 al Club Atlético Independiente en San Pedro Sula, para salir del fondo de la tabla de posiciones: anotaron Georgie Welcome y 'Pin' Gutiérrez.

Para finalizar con la jornada sabatina, el Motagua hizo lo suyo, vino de atrás y pudo remontarle al Olancho FC (2-1) en el Nacional. El actual campeón del fútbol hondureño fue sorprendido por el tanto de Jerry Bengtson, pero en la segunda parte se repuso con los tantos de Meléndez y Alejandro Reyes para sumar tres puntos claves.

Tabla de posiciones del Apertura 2026