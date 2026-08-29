Bryan Acosta se luce y anota golazo en paliza del Nashville en la MLS

Estados Unidos.

Con sello catracho. El hondureño Bryan Acosta fue uno de los protagonistas en la nueva exhibición del Nashville SC en la MLS: el mediocampista se destapó con un golazo en la jornada 22 de la MLS ante el Cincinnati.

La resistencia del cuadro visitante duró hasta el cierre del primer tiempo, cuando Sam Surridge abrió la cuenta al minuto 43 para mandar a los locales al descanso con la ventaja. En el complemento, el estelar Hany Mukhtar amplió la diferencia al 54', dejando la mesa servida para la tramo final del compromiso.

Acosta ingresó de cambio al minuto 86 y, al 90 el catracho se animó con un potente disparo. En una jugada preparada desde un tiro libre, apareció desde atrás con una lectura perfecta del espacio y ejecutó un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta rival, sellando el 3-0 parcial.