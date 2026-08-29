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Bryan Acosta se luce y anota golazo en paliza del Nashville en la MLS

El hondureño remató desde fuera del área y colocó el 3-0 del Nashville ante el Cincinnatti en la MLS.

Estados Unidos.

Con sello catracho. El hondureño Bryan Acosta fue uno de los protagonistas en la nueva exhibición del Nashville SC en la MLS: el mediocampista se destapó con un golazo en la jornada 22 de la MLS ante el Cincinnati.

La resistencia del cuadro visitante duró hasta el cierre del primer tiempo, cuando Sam Surridge abrió la cuenta al minuto 43 para mandar a los locales al descanso con la ventaja. En el complemento, el estelar Hany Mukhtar amplió la diferencia al 54', dejando la mesa servida para la tramo final del compromiso.

Acosta ingresó de cambio al minuto 86 y, al 90 el catracho se animó con un potente disparo. En una jugada preparada desde un tiro libre, apareció desde atrás con una lectura perfecta del espacio y ejecutó un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta rival, sellando el 3-0 parcial.

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Con esta anotación, el volante hondureño llegó a tres goles en la presente temporada. En el encuentro fue titular su compatriota Andy Nájar, quien venía de marcar un golazo en la pasada fecha destacanso el gran momento de los legionarios.

El broche de oro de la goleada lo puso Ahmed Qasem en el tiempo de descuento (90+6'), sentenciando un abultado 4-0 que refleja el dominio absoluto mostrado por el conjunto de Nashville a lo largo de los noventa minutos.

Con esta victoria, el Nashville SC se afianza en lo más alto de la Conferencia Este con 52 unidades, manteniendo una distancia sobre sus perseguidores inmediatos, entre ellos el Inter Miami de Lionel Messi, que marcha en la segunda casilla con 42 puntos.

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Redacción La Prensa
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