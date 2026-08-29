Con póker de Messi: Inter Miami acaba con mala racha y propina humillante 7-1 en MLS

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi firmó este sábado un espectacular póquer de goles en el contundente 7-1 endosado por el Inter Miami al Montreal en el NU Stadium de Miami y alcanzó el liderato en la tabla de máximos artilleros de la MLS, con 18 dianas.

A la espera de la llegada de Cristian 'Kily' González, que está pendiente de su visado para poder ejercer oficialmente de entrenador, el Inter Miami se regaló una noche espectacular ante el Montreal, con un Messi que anotó dos de sus cuatro goles de falta directa y entregó además una asistencia al uruguayo Luis Suárez.

Fue el brasileño Casemiro el primero en abrir, de cabeza tras saque de esquina, el festival de Inter Miami. Fabian Herbers empató para el Montreal, pero no pudo evitar la lluvia de goles de los locales, que tuvieron todavía a Guillermo Hoyos en el banquillo.