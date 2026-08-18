Independentistas de Canadá aplazan su referéndum hasta que Trump deje la Casa Blanca

Quebec, Canadá.

El líder del independentista Partido Quebequés (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, anunció este martes que, si su partido gana las elecciones provinciales previstas para el próximo 5 de octubre, no convocará un referéndum sobre la separación de Quebec de Canadá mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca. La decisión descarta una consulta antes del 20 de enero de 2029, cuando está previsto que concluya el segundo mandato del presidente estadounidense, aunque el PQ mantiene su intención de celebrar el referéndum si llega al poder.

"Un Gobierno del Partido Quebequés no celebrará un referéndum mientras Donald Trump sea presidente de Estados Unidos", afirmó St-Pierre Plamondon en un mensaje difundido en las redes sociales. El dirigente independentista justificó la decisión por la incertidumbre provocada por la política estadounidense y señaló que una cuestión "tan crucial" como el futuro político de Quebec necesita condiciones que permitan "un debate informado y sereno". "Esta imprevisibilidad de la Administración estadounidense perjudicará nuestro proceso, así como la calidad del debate sobre nuestro futuro como nación", añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El anuncio se produce a pocas semanas de las elecciones provinciales, en las que el PQ encabeza las encuestas desde hace meses, aunque el respaldo a la independencia se mantiene alrededor del 30 %.