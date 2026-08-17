Irán afirma que nuevas sanciones de Estados Unidos no harán cambiar su posición

Teherán, Irán.

Irán afirmó este lunes que las nuevas sanciones con las que Estados Unidos ha amenazado a la República Islámica no tendrán efecto sobre la posición iraní ante la guerra tras las amenazas estadounidenses de redoblar la presión financiera contra el país persa. “Estas medidas no tendrán efecto en la posición de Irán”, dijo en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que Estados Unidos "se encuentra atrapado en un ciclo de guerra, discriminación, presión y sanciones desde el golpe de Estado de 1953" contra el primer ministro Mohamad Mosaddeq, sin éxito. Bagaei aseguró que campañas de sanciones previas, incluidas la llamada “máxima presión”del presidente estadounidense, Donald Trump, “fallaron”. “Cortaron el suministro de medicamentos a nuestro pueblo e intentaron todos los medios posibles para ejercer presión sobre Irán”, dijo, y ante su falta de eficacia, Estados Unidos “recurrió a una agresión militar ilegal”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse «Ahora tengan por seguro que esos métodos, que ya se han probado antes y no han dado resultados, no van a producir un resultado diferente”, afirmó el portavoz.