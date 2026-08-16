Irán advierte que impedirá a EEUU entrar al golfo Pérsico, Ormuz y al mar de Omán

Teherán, Irán

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió este domingo de que Irán impedirá que Estados Unidos vuelva a entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz o restablezca sus bases en Oriente Medio. El alto cargo militar afirmó que la expulsión de Estados Unidos de Oriente Medio "ya se ha hecho realidad" y que las fuerzas estadounidenses "ya no tienen permiso" para entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz. "Todos deben saber que, bajo ninguna circunstancia, las bases estadounidenses podrán volver a la situación anterior e Irán jamás permitirá que eso ocurra", advirtió Hatami en un discurso durante un acto por el Día del Periodismo en Irán, celebrado el 8 de agosto, según informó la agencia Tasnim.

El jefe del Ejército iraní reivindicó además el control del estrecho de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra, y calificó esa estratégica vía marítima como una "capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní". "El sagrado estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades", insistió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estas afirmaciones contrastan con las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos mantiene el control del estrecho por el que transitaba el 20 % del petroleo mundial antes de la guerra que comenzó el 28 de febrero.