Netanyahu acusa a Hizbulá de violar la tregua y ataca un edificio con civiles libaneses

Jerusalén

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este sábado al grupo chií Hizbulá de violar el alto el fuego en el Líbano hiriendo de gravedad a tres de sus soldados, y agregó que "en represalia" atacaron el "cuartel general" que había ordenado la agresión y que contaba con civiles en su interior.

"Esta mañana, Hizbulá violó el alto el fuego en el Líbano al atacar a nuestros soldados (...) El ataque de Hizbulá dejó a tres soldados gravemente heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron atacando el cuartel general terrorista de Hizbulá que ordenó el ataque", dijo en un comunicado.

La nota añade que "posteriormente" supieron que había civiles en ese "complejo militar" de Hizbulá.

"Hizbulá está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso usar a sus propios civiles como escudos humanos, para acusar falsamente a Israel de atacar deliberadamente a civiles, algo que las FDI claramente no hicieron", concluyó.

El comunicado, que no aporta detalles sobre el ataque de Hizbulá, es inusual porque se emitió únicamente en inglés y, además, las bajas de las FDI suelen ser anunciadas por el Ejército, mientras que la oficina de Netanyahu generalmente emite comunicaciones en hebreo o en inglés tras incidentes de seguridad importantes.

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Por su parte, el Ejército emitió a colación otro comunicado en el que desglosa que actuaron contra "el cuartel general de la Fuerza Radwan (Hizbulá) en la zona de Ansar, al sur del Líbano", y que en el ataque mataron al comandante de batallón Ali Samir Al Haj Hassan junto a "otros terroristas".

"En el momento del ataque, la familia de Hassan se encontraba con él dentro del cuartel general militar y, según las denuncias, resultó herida. Cabe destacar que los familiares no eran el objetivo del ataque", manifestó el Ejército israelí acerca del suceso.