Israel seguirá en el sur de Líbano de forma “prolongada” hasta que Hizbulá se desarme

Jerusalén

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este viernes en referencia al acuerdo con el Líbano que Israel no se retirará del sur de ese país hasta que Hizbulá no se desarme y que las tropas están preparadas “para una estancia prolongada en la zona de seguridad”.

”El principio fundamental establecido en el acuerdo (con el Líbano) es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hizbulá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte”, dijo Katz en un vídeo mensaje.

El ministro reiteró, como recoge el documento firmado en su punto 7, que Israel mantiene “libertad de acción” siempre que lo requiera para su propia autodefensa. Este derecho también está reservado, según el acuerdo, para el gobierno del Líbano, pero no así para Hizbulá, que solo aparece una vez mencionada y ya ha rechazado categóricamente el pacto.

“Si Irán intenta atacar a Israel para impedir la implementación del acuerdo, actuaremos con contundencia y demostraremos la brecha de poder existente entre nosotros”, amenazó Katz, que concordó con que “la prueba de fuego” será la implementación del acuerdo marco.