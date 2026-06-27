Confirman la muerte de fotógrafo uruguayo y su familia tras los terremotos en Venezuela

Montevideo

Según cifras oficiales, el doble terremoto del pasado miércoles dejó al menos 920 muertos y 3.360 heridos en Venezuela, que continúa con las tareas de rescate. Se estima que en Caracas viven unos 4.000 uruguayos.

Se trata de un ciudadano que se desempeñaba como fotógrafo y que "residía en Venezuela desde hace mucho tiempo", según la información con la que cuenta la Cancillería. Durante los terremotos, también fallecieron su esposa y su hija mayor.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmó este sábado el fallecimiento de un uruguayo y su familia durante los graves terremotos que sacudieron Venezuela.

Este viernes, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, comunicó que su cartera evalúa en conjunto con los ministerios de Defensa Nacional y de Salud Pública las posibilidades que tiene el país sudamericano de enviar carpas y medicación a Venezuela.

En esta instancia, Lubetkin explicó que "hoy el gran tema es rescatar y salvar vidas", por lo que hay que dar espacio a los países que tienen experiencia en terremotos."Está claro para un país como el nuestro que nosotros tenemos la capacidad de ayudar en la reconstrucción", manifestó.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM),, estimó este viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. La cifra incluiría dos millones de personas en Caracas.

El país ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EE.UU. llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más, dijo Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy. EFE