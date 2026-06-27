“Salvar vidas es la prioridad”: desesperada búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

Redacción Internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace 72 horas.

“El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos como de los de Protección Civil y de otros cuerpos” que están actuando en esta tragedia, aseguró Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.

Venezuela entra este sábado en su cuarto día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según las últimas cifras oficiales.

Rodríguez, acompañada de los miembros del cuerpo central de mando, precisó que la tragedia sacudió a siete estados del país, aunque el más afectado sigue siendo el costero de La Guaira, que “ha enlutado a toda Venezuela”.