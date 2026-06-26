Bukele celebra hallazgo con vida de adolescente y su mascota en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró este viernes el hallazgo con vida de una joven de 15 años atrapada en un edificio colapsado en Venezuela y espera que pronto sea rescatada por la misión de socorristas salvadoreños enviada al país tras ser asolado el miércoles por dos fuertes terremotos. "Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado. Su madre la está esperando abajo con parte de nuestro equipo", publicó Bukele en X.

El mandatario salvadoreño añadió que "aún debemos romper varias paredes para llegar hasta ella, por lo que nuestros equipos han llevado más herramientas. Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla". El mensaje del mandatario fue acompañado con un video en el que se muestra a algunos rescatistas del Ejército salvadoreño en una zona de derrumbes, sin especificar en qué zona se encuentran desplegados. El equipo salvadoreño lo integran elementos de la Fuerza Armada, de Protección Civil, del Sistema de Emergencias Médicas y son acompañados por perros de la Unidad Canina de Rescate del Ejército salvadoreño.

El Salvador ha sido uno de los muchos países que se solidarizó con Venezuela tras los terremotos y le ofreció ayuda humanitaria de 300 rescatistas, medicamentos e insumos. El apoyo del país centroamericano se hace efectivo a pesar de que ambas naciones no sostienen relaciones diplomáticas desde noviembre de 2019, cuando Bukele ordenó la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela y su embajada en San Salvador cerrara.