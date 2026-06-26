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Familiares recorren hospitales en Caracas para localizar a heridos y fallecidos

El Gobierno informó este viernes que la cifra de muertos por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles subió a 920 y los heridos ascienden a 3,360

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 15:11 -
  • Agencia EFE
Familiares recorren hospitales en Caracas para localizar a heridos y fallecidos

Una persona revisa una lista de heridos y fallecidos este viernes, en el hospital Domingo Luciani de Petare, en Caracas (Venezuela).

 EFE/ Boris Vergara
CARACAS, VENEZUELA

Familiares recorren distintos hospitales de Caracas este viernes para intentar ubicar a sus parientes heridos o fallecidos tras los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados la tarde del miércoles y que han dejado, hasta el momento, 920 personas muertas.

A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como aquellos que ya fueron estabilizados y pasaron al área de hospitalización.

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La mayoría de los ingresados, tanto en el Hospital Vargas de Caracas y como en el Doctor Domingo Luciani, en el oeste y este de la capital venezolana, provienen del estado costero La Guaira, el más afectado por los terremotos.

En el Domingo Luciani llegaban ambulancias cada dos minutos aproximadamente, con heridos, casi todos de La Guaira.

Igualmente, el personal del centro sanitario estaba cargando un camión con donaciones de agua, alimentos y ropa, que saldrían para el estado costero, que fue militarizado este viernes por orden de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

La enfermera Yusmery Álvarez indicó que la mayoría de los pacientes han ingresado con traumatismos en la parte inferior del cuerpo, así como en el cráneo.

Por su parte, la directora del Domingo Luciani, Maurilina Guzmán, dijo que han publicado los listados con los nombres de los pacientes que han llegado al centro sanitario para que sus familiares puedan ubicarlos con mayor facilidad.

También tiene una lista con los nombres de cinco personas que han fallecido en ese hospital.

"Por los momentos necesitamos que se sumen más donantes voluntarios para poder tener una cantidad en el Banco de Sangre de hemoderivados que son muy necesarios en estos momentos", explicó.

Sobre los insumos, Guzmán indicó que han estado en contacto cada doce horas con el Ministerio de Salud para evitar que se agoten, aunque igualmente en la fachada del hospital tienen publicado un listado de insumos que las personas puedan donar, como guantes, batas quirúrgicas y para pacientes, gasas, pañales de adultos, entre otros.

Igualmente, la funcionaria dijo que han atendido a varias mujeres embarazadas que sufrieron traumatismos al momento de intentar correr en medio del terremoto.

En el Hospital Vargas, un familiar, que pidió no ser identificado, está tratando de localizar a su primo, la esposa y el hijo, luego de que el edificio donde vivían se derrumbara y, hasta el momento, no ha podido saber de ellos.

Igualmente, otro familiar está tratando de ubicar el cuerpo de un niño de 6 años que falleció en La Guaira tras el terremoto, hijo de una prima suya, quien se encuentra hospitalizada en el Vargas.

El hombre, que no se identificó, relató que los familiares, que vivían en el área de Tanaguarenas, recibieron una alerta del teléfono sobre un temblor, pero no les dio tiempo de salir del edificio.

El Gobierno informó este viernes que la cifra de muertos por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles subió a 920 y los heridos ascienden a 3.360.

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Agencia EFE
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