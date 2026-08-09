Las últimas horas de Liam Payne: revelan fotos del artista antes de su muerte

Estados Unidos.

Las últimas horas del exintegrante de One Direction, Liam Payne, fueron reveladas en fotos inéditas antes de su trágica muerte en octubre de 2024.

El diario británico Daily Mail obtuvo 3000 fotos, documentos, declaraciones e informes de la policía argentina, incluyendo imágenes de vigilancia de él caminando por el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires.

Otra grabación lo muestra balanceándose en un poste fuera del hotel la noche anterior a su muerte.

Payne también fue visto conversando con el personal del hotel y, posteriormente, socializando con dos mujeres, identificadas por la policía como prostitutas, en el vestíbulo. Según los documentos, también le envió una foto a una de ellas por mensaje de texto la mañana de su fallecimiento.

El cantante de "What Makes You Beautiful" murió tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel el 16 de octubre de 2024. Tenía 31 años.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según la autopsia, cayó mientras intentaba huir de su habitación tras haber consumido alcohol y drogas. Un informe toxicológico determinó que Payne había consumido crack, cocaína y un depresor. También se encontraba bajo los efectos de la cocaína rosa, una droga que contiene ketamina, MDMA y metanfetamina.