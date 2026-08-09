Sergio Arce: "La Mosquitia es un lugar muy estigmatizado, pero su gente es increíble"

El nombre de Sergio Arce ha ganado popularidad en los últimos dos años. Y es que a través de sus redes sociales: Arce de viaje, el creador de contenido originario de España suele compartir videos sobre la historia y cultura de los países que visita, y entre esos países destaca Honduras, una tierra que le ha dejado, tal como él mismo lo dice, “enamorado”.
Pero su contenido va más allá de solo mostrar la “parte bonita” del lugar al que va, Sergio ha convertido sus redes sociales en una plataforma para dar voz a aquellos que han sido marginados y olvidados. Sus videos invitan a la reflexión, a desear conocer más de nuestro país y a brindar una mano a quien lo realmente lo necesita. En una nueva entrevista con LA PRENSA, Arce explica más sobre el proyecto que inició en La Mosquitia, Honduras, enfocado principalmente en el abastecimiento de agua potable y en visibilizar el abandono de esta región.
¿Qué fue lo te motivó a viajar hasta La Mosquitia y luego iniciar con esta labor?
SA: La primera vez era un reto viajero porque me habían dicho que era una zona difícil de llegar, que no había mucha información para cómo llegar y demás... Luego cuando llego allá es cuando me encuentro con toda la situación y bueno, muchas de esas cosas que la gente, que el hondureño sabe, pues yo también las escuché antes de ir, y la verdad es que pese a que uno sabe las cosas antes de llegar, cuando las ve en primera mano, pues afecta mucho más, entonces la segunda vez que volví a Honduras fue cuando me propuse también volver a La Mosquitia, pero con un objetivo social mayor, tratar de tener un impacto positivo en la zona, tratar de ayudar de alguna manera u otra.
Entonces hablando con la ONG local MOPAWI, que es una ONG que lleva más de 40 años ayudando en la región, que tiene muy buena reputación y demás, obviamente cosas que comprobé antes de darnos la mano para crear este proyecto, pues les pregunté con qué cosas, cómo podía ayudar yo en este lugar, cuáles eran las necesidades prioritarias, porque si bien es cierto que están muy bien las donaciones de comida, material y demás, y obviamente todas las donaciones son bienvenidas, el principal problema, la principal necesidad es falta de infraestructura, entonces bueno, yo como soy un creador de contenido independiente, pues traté de hacer cosas que estaban dentro de mi alcance, pero obviamente hacen falta puentes, hacen falta escuelas, hacen falta mejoras en los hospitales, en los centros médicos, pero bueno, se me propuso esta idea de construir pozos de agua para la gente y pues en eso estamos a día de hoy.
¿Cuántos pozos han construido y qué sigue en este proyecto?
SA: El primer pozo yo digo que está hecho, solo faltan unos detalles, pero bueno, que podemos decir que el primer pozo está ya realizado. Del segundo pozo se tienen ya los fondos, teníamos ya un acumulado gracias a la gente que estuvo donando, además de todo eso, pues Presidencia decidió donar 300,000 lempiras, entre lo que se tenía y esta donación importante, pues tenemos ya el monto para el segundo pozo, solo que pues luego viene todo el trabajo posterior a la recolecta de los fondos. Gracias a haber conseguido los dos pozos medianamente rápido, yo me comprometí y me animé a decir bueno, vamos a hacer más, así que mínimo vamos a hacer tres pozos, tenemos ya varias zonas “mapeadas”, así que pues creciendo con el proyecto realmente.
_ ¿Cuál ha sido el aprendizaje de ayudar a otros?
SA: A mí me afecta duro cuando voy allá y veo muchos contextos, muchas realidades, si bien es cierto que dentro de La Mosquitia la gente puede pensar que todo el mundo vive igual, no, obviamente dentro de La Mosquitia hay diferentes realidades, la gran mayoría tristes, pero hay muchas además que son sumamente tristes, o sea, extremadamente tristes y que le afectan a uno, entonces hay muchas cosas que afuera damos por hecho, muchas cosas que ni imaginamos, pero siguen pasando a día de hoy y que son una realidad dura de la gente, de mucha gente que vive en este lugar, y al final, pues los que nos podemos permitir dedicar parte de nuestro tiempo a ayudar a la gente, pues creo que es un deber o que al menos está buenísimo que lo podamos hacer, porque ya te digo, cuando viajas a La Mosquitia te das cuenta de que el tiempo de vida de mucha gente literalmente está empleado para sobrevivir, no hay nada que no hagan para tratar de conseguir agua potable ese día, para tratar de conseguir el alimento, para sacar adelante a su familia... Si hay ocio, no voy a ponerme dramático, si hay ocio, pero hay muchas comunidades en las que literalmente las 24 horas de los 7 días de la semana son para sobrevivir, entonces pues uno que tiene la virtud de al menos poder dedicar algo de tiempo para contribuir de una manera u otra, todo es bienvenido.
Eso por un lado, y por otro lado, pues una vez más quiero aprovechar también la entrevista para mencionar que La Mosquitia es otro de esos ejemplos de destinos que están muy estigmatizados por los que se saben de ellos, y que sin embargo cuando tú llegas allá la gente te va a tratar increíble, porque ha sido así, no ahora yo que he vuelto con ya la donación de los pozos y obviamente la gente estaba al tanto y me lo ha hecho saber y agradecer, sino ya desde la primera vez que nadie me conocía, me trataron increíble, me llevaron a sus casas, me llevaron a conocer diferentes lugares.
Les diría que la gente es increíble, que no hagan caso, no solo de La Mosquitia, sino a muchos otros destinos del país, a esas cosas que se escuchan, que muchas veces son verdad, pero siempre hay que entenderlas dentro del contexto, de cómo pasan las cosas o si realmente representan el día a día de la gente.
¿Qué otros lugares de Honduras te han impresionado y por qué?
SA: Bueno, lugares que me han impresionado, hay muchos, creo que se nota en mi perfil que Honduras me robó el corazón y que realmente me ha sorprendido casi a cada departamento que he ido. Por mencionarte alguno, que no necesariamente sea mi favorito, porque soy muy malo eligiendo favoritos, pero me sorprendió por ejemplo mucho El Paraíso, un departamento del que no se habla mucho turísticamente y sin embargo tiene patrimonio escondido por muchísimos rincones del departamento, te podría decir muchos más, no sé, desde los más conocidos, el parque nacional Jeannette Kawas también precioso, hasta pues es lo que te digo, Petroglifos, que puede haber escondidos a lo largo de Olancho o de El Paraíso, que son preciosos, el Departamento de La Paz me pareció también increíble, súper cerca de la capital, a dos, tres horas tienen allí muchísimas escapadas posibles.
Actualmente estás en Perú ¿Qué harás próximamente?
SA: Sí, estoy ahora mismo en Lima, ya es mi tercera vez en este país, aunque sí es cierto que las otras dos veces vine un poco de pasada, ahora ya sí que me voy a sumergir como suelo hacer en todos los países, y nada, estos días estoy editando sobre todo los videos que tengo pendientes de publicar de La Mosquitia, ya luego empiezo a recorrer Perú, a publicar todo sobre Perú, y a aprender de un país más, descubrir historias nuevas, publicarlas y disfrutar sobre todo.
Por lo general como cuando llegué a Honduras también, la idea es la misma, seguir recorriendo los 35 países del continente, y ya solo faltan 5, entonces el siguiente de Perú será Bolivia, donde pasaré otros 3 meses, más o menos paso 3 meses por país, algo en Honduras, que ya saben que fue diferente, y bueno siempre obviamente abierto a que oportunidades puedan salir, a hacer viajes espontáneos que corten mi trayectoria habitual, pero pues siempre con la intención de seguir por todos los países.
Pues no descarto hacer una breve pausa y volver a Venezuela, o volver a Haití, a Honduras también, ahora honestamente no está en mis planes a corto plazo volver, pero nunca lo estuvo cuando me fui y siempre acabé regresando, entonces no puedo decir que no voy a ir a Honduras dentro de poco, porque pues si miro lo que ha pasado estos meses, pues podría quedar mal si digo que no, y luego ir, y ser que sí, así que no sé, de momento la idea es eso, seguir recorriendo los cinco países que me quedan del continente, y abierto a cualquier cosa que pueda pasar, ya sea en Honduras u otro país.
¿Cuáles son esos desafíos de las personas como vos, que se dedican a viajar por el mundo e ir conociendo, explorando y mostrando todo eso?
SA: Hay muchos creadores de contenido que hacen contenido de viajes y demás, siento que cada uno tiene su historia y es muy diferente la realidad de cada uno, porque por ejemplo, no es lo mismo alguien que se dedica a hacer lo que yo hago, pero tiene su casa y hace sus viajes, pasa un mes fuera, vuelve y tiene su base, digamos que hace viajes más estructurados, organizados, lo mío es bastante más anárquico, y eso tiene sus pros, muchas veces eso es mi virtud a la hora de poder encontrar historias que ni el local conoce, porque paso mucho tiempo en el destino, porque no tengo fechas, porque eso me permite llegar a muchos lugares, porque no tengo compromisos en ningún otro, ni fechas, ni horarios, ni nada.
Pero al mismo tiempo está el inconveniente de tener que sacarte adelante la vida día a día, obviamente, de alguna manera u otra, de no saber dónde dormir ese mismo día, dónde vas a comer, no sabes dónde vas a hacer nada, y siempre es en sitios nuevos, cada dos, tres días estás cambiando de lugar, que para el que yo mismo, si lo hubiese escuchado hace tiempo, diría, bueno, eso es lo que yo quiero en mi vida, y sí es cierto, por eso mismo a día de hoy lo hago, pero al mismo tiempo, pues es muy cansado, conoces mucha gente que es bonito, pero al mismo tiempo todo es efímero, si yo hago amistades en un lugar, pues a los tres días se vuelven amistades digitales, con lo cual nunca tengo por ahí ese cariño presente o esa persona cerca, ya sea de amistad o cualquier otro tipo de vínculo, y eso es todo, nada es estable en mi vida.
Hay muchas veces que vas a un destino y dices: ¿qué hago aquí o por qué vine?, porque muchas veces, pues también tratando uno de descubrir y sorprender siempre, pues también ha habido situaciones en las que te desplazas durante horas para llegar a una zona súper remota, y luego quizás lo que tratabas de encontrar no lo encuentras de la manera que pensabas encontrarlo, o no lo encuentras directamente, entonces, pues bueno, el camino muchas veces te da frustraciones, te empuja a improvisar, ha habido veces que he tenido que dormir en la calle, ha habido veces que, no sé, uno tiene como que improvisar en el último momento de cómo hacer, porque al final, pues, la vida sigue, tengas el problema de a dónde ir o no, el tiempo corre y tenés que solucionar todo eso, pero bueno, uno aprende con el tiempo a ser versátil, a buscarse, como decimos en España, "a sacarse las castañas del fuego", y pues bueno, si un día no tengo dónde dormir, a veces voy a los hospitales, a la sala de espera, porque sé que eso siempre va a estar abierto y ahí no te van a sacar.
He dormido también debajo de camiones, colgando una hamaca, o el sitio a dónde he ido a cenar le he preguntado al cocinero que si me podía quedar en su casa y así ha sido también, entonces, pues, uno quita la pena, quita la vergüenza, y pues le he intentado dar y sacar como pueda, como sabe, y muchas veces eso se convierte en anécdotas no siempre son cómodas, pero bueno, cuando uno mira atrás, siempre sonríe.