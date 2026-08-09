Pérez Hilton se encuentra en estado "grave pero estable", tras perder mucha sangre

Estados Unidos.

La recuperación de Pérez Hilton será larga.

La familia del bloguero de farándula compartió una nueva actualización con sus seguidores el sábado, indicando que permanece hospitalizado bajo la Ley Baker de Florida y que su estado sigue siendo grave pero estable.

"Sufrió una hemorragia importante y lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días", explicaron. "Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo".

¿Qué es la Ley Baker?

La Ley Baker (también conocida como Ley de Salud Mental de Florida) permite la detención temporal e involuntaria de una persona que atraviesa una crisis de salud mental, especialmente si existe la posibilidad de que represente una grave amenaza para sí misma o para los demás, según el Departamento de Niños y Familias de Florida.

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Si bien la familia de Pérez Hilton había indicado previamente que podía comunicarse, en la última actualización aclararon que su comunicación ha sido extremadamente limitada.

El último comunicado también confirmó que los tres hijos de Hilton “se encuentran a salvo y al cuidado de sus familiares directos”.

La familia de Hilton ha mantenido al público informado sobre el estado del famoso bloguero desde que sufrió una aparente crisis de salud mental el martes, cuando fue trasladado de urgencia al hospital tras transmitir en directo un vídeo en el que aparentemente se autolesionaba.