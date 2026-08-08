Britney Spears siente que "fracasó" como madre

Estados Unidos.

Britney Spears reveló que se sintió una madre que 'fracasó' tras saber que uno de sus hijos no cree en Dios y habló de su espiritualidad.

Spears, de 44 años, comenzó su publicación de redes con una fotografía de sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, y recordó el momento en que, según su versión, descubrió que sus padres, Jamie y Lynne Spears, se los llevaban a escondidas a la playa durante el verano, cuando ella estaba separada de ellos.

La intérprete de "Toxic" aseguró que las fotografías de sus padres disfrutando de esos momentos con sus hijos la hicieron sentirse excluida y profundamente afectada.

"Me sentía desmoralizada por vivir en un país donde se aceptaba que personas como mis padres llevaran vidas secretas con mis hijos", escribió, al recordar que llegó a arrodillarse y llorar durante dos meses.

La artista cuestionó la forma en que fue controlada durante gran parte de su vida y afirmó que nunca tuvo la oportunidad de mostrarse como realmente era.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Nunca pude ser yo misma, la verdadera Spears", señaló, al asegurar que fue sometida a un sistema en el que otras personas se aprovecharon de ella.