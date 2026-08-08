Britney Spears siente que "fracasó" como madre

Britney Spears reveló que se sintió una madre que 'fracasó' tras saber que uno de sus hijos no cree en Dios y habló de su espiritualidad.
Spears, de 44 años, comenzó su publicación de redes con una fotografía de sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, y recordó el momento en que, según su versión, descubrió que sus padres, Jamie y Lynne Spears, se los llevaban a escondidas a la playa durante el verano, cuando ella estaba separada de ellos.
La intérprete de "Toxic" aseguró que las fotografías de sus padres disfrutando de esos momentos con sus hijos la hicieron sentirse excluida y profundamente afectada.
"Me sentía desmoralizada por vivir en un país donde se aceptaba que personas como mis padres llevaran vidas secretas con mis hijos", escribió, al recordar que llegó a arrodillarse y llorar durante dos meses.
La artista cuestionó la forma en que fue controlada durante gran parte de su vida y afirmó que nunca tuvo la oportunidad de mostrarse como realmente era.
"Nunca pude ser yo misma, la verdadera Spears", señaló, al asegurar que fue sometida a un sistema en el que otras personas se aprovecharon de ella.
Al referirse a su espiritualidad, la cantante reafirmó su fe en el Espíritu Santo y contó que recientemente uno de sus hijos le expresó que considera que todo tiene una explicación científica y que no cree en Dios.
"En ese momento sentí que había fracasado como madre", confesó Spears, quien añadió que quiere acercarse nuevamente a Dios y conectar con su lado espiritual.
La cantante rememoró su juventud y la pasión que sentía por la música y el espectáculo, al tiempo que cuestionó los años en los que, según su relato, no pudo tomar decisiones libremente.
Spears estuvo bajo una tutela legal durante 13 años, hasta que un juez puso fin a ese régimen en noviembre de 2021. Durante el proceso, la artista declaró que su padre controlaba distintos aspectos de su vida y denunció situaciones que, según su testimonio, afectaron sus decisiones personales y profesionales.
Problemas con la justicia
Desde el final de la tutela, Spears ha protagonizado distintos episodios que han despertado preocupación y atención mediática, además de enfrentar problemas legales recientes tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, situación que posteriormente la llevó a ingresar a un centro de rehabilitación del que salió a finales de abril.
En mayo, Spears aceptó en tribunales una resolución por conducción temeraria relacionada con el consumo de alcohol, por la que deberá completar un curso de tres meses y cumplir con otras condiciones, mientras que sus hijos también habrían sido un motivo importante para que decidiera buscar ayuda y atender sus problemas personales.
En su extenso mensaje, la cantante manifestó que ahora quiere priorizar su vida personal y dejar atrás parte de la presión que implicó su carrera.
"Ya no es como cuando yo era más joven", escribió, al recordar que durante años sintió que no podía actuar de acuerdo con su propia forma de pensar.
La artista cuestionó el precio de la fama y aseguró que actualmente prefiere valorar las conexiones personales por encima de la exposición pública.
"A mis ojos, todos somos estrellas, porque ahora simplemente soy mamá", expresó.
Finalmente, Spears afirmó que busca ser comprendida desde su propia perspectiva después de sentirse "malinterpretada" durante gran parte de su vida.
"Quiero acercarme más a Dios, llevar mi corazón a su estado más hermoso y espiritual, ¡y volver a tener sueños como cuando iba a México!", concluyó.