El regreso musical de Adele podría estar orientado a la ópera

Cinco años después de la publicación de 30 (2021) y casi dos años desde que bajó el telón de su residencia en Las Vegas, Adele se prepara para un regreso distinto al que podríamos estar esperando.

Porque la estrella va a volver a nuestras vidas gracias a su debut en el cine como actriz (en la película Cry to heaven de Tom Ford) y porque ese registro puede llevar aparejado una propuesta musical muy interesante.

La cinta ha abierto una puerta que nadie imaginaba: Adele podría volver a cantar, sí, pero esta vez en tono operístico, un giro radical que marcaría una nueva etapa en su carrera.

El diseñador y cineasta ha apostado por una adaptación de la novela de Anne Rice, ambientada en la Italia del siglo XVIII, donde la ópera es el eje emocional de la historia. Ese detalle ha sido clave para que la cantante se plantee explorar un estilo vocal completamente distinto.

Según fuentes cercanas al rodaje, Ford y Adele han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de que ella interprete piezas operísticas dentro de la película, una idea que la artista ha recibido con entusiasmo.

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Aunque no tiene formación clásica, su voz —potente, cálida y de enorme presencia— podría adaptarse a un enfoque contemporáneo de la ópera.

Tras finalizar su residencia en Las Vegas, Adele anunció que necesitaba un descanso prolongado para centrarse en su vida privada. Durante sus últimos conciertos, confesó que la presión de casi tres años sobre los escenarios había sido agotadora y que quería "vivir la vida" lejos del foco mediático.

No había planes de grabar un nuevo álbum ni de volver a girar, y su retirada temporal generó inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, Cry to Heaven parece haber despertado una nueva curiosidad artística que podría redefinir su futuro.

La película cuenta con un reparto de lujo: Colin Firth, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Thandiwe Newton, George MacKay, Hunter Schafer y Mark Strong acompañarán a Adele en una historia marcada por la ambición, la identidad y la pasión musical.

Ford, que dirige, escribe y produce la cinta, ha decidido financiarla de forma independiente para mantener control creativo absoluto. El rodaje se desarrolló entre Londres y Roma, con estreno previsto para finales de 2026.

En paralelo, Adele ha buscado apoyo en su círculo más cercano. Jennifer Lawrence, amiga íntima de la cantante, ha sido una figura clave en su preparación para el salto al cine.