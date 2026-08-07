Ricky Martin celebra los 18 años de sus hijos mellizos

El 6 de agosto de 2008 marcó un momento significativo en la vida del cantante puertorriqueño Ricky Martin con el nacimiento de sus hijos mellizos, Matteo y Valentino.

Cuatro meses después de su llegada, el artista presentó públicamente a los niños en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, donde compartió detalles sobre su experiencia como padre y explicó cómo la paternidad modificó sus prioridades personales y profesionales.

En aquella conversación, Ricky Martin relató que el deseo de formar una familia existía desde años antes. Tras informarse sobre las distintas alternativas disponibles, optó por la gestación subrogada para convertirse en padre.

El cantante explicó que siguió el proceso desde el inicio y estuvo presente durante el nacimiento de los mellizos. También reveló que eligió personalmente sus nombres. “Valentino significa ‘el valiente’ y Matteo quiere decir ‘un regalo de Dios’”, explicó.

Durante esa etapa, el artista describió la llegada de sus hijos como un cambio importante en su vida cotidiana. Después de dedicar gran parte de su tiempo a su carrera musical, aseguró que la crianza de Matteo y Valentino pasó a ocupar el lugar central en su rutina.

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En la entrevista afirmó que participaba directamente en las tareas de cuidado de los bebés, como alimentarlos, cambiarles los pañales, bañarlos y atenderlos durante la noche.

“Es el trabajo más intenso que he hecho. Estoy exhausto, pero nunca he sido tan feliz. Es mágico, es intenso y es una bendición”, aseguró,

Ricky Martin manifestó entonces su intención de involucrarse plenamente en el crecimiento de sus hijos. Incluso comentó que le resultaba difícil separarse de ellos durante sus primeros meses y que aceptó recibir ayuda familiar después de varias semanas de dedicación continua.

Asimismo, expresó que deseaba criarlos en un entorno basado en la naturalidad, la honestidad y el respeto, principios que ha mencionado en diferentes entrevistas a lo largo de los años.

Con el paso del tiempo, Matteo y Valentino comenzaron a acompañar a su padre en distintos compromisos públicos.

En 2016 asistieron junto al cantante al estreno de la película Rogue One: A Star Wars Story, donde también estuvo presente Jwan Yosef, quien posteriormente sería esposo del artista. La presencia de los mellizos en algunos eventos y giras se hizo habitual conforme crecían.

En 2024, Ricky Martin explicó que ambos viajan con frecuencia junto a él durante sus compromisos profesionales. Según señaló, continúan sus estudios mediante un sistema de tutores que les permite mantener su formación académica mientras acompañan al cantante en sus desplazamientos.

En declaraciones realizadas al programa Despierta América, afirmó que sus hijos prefieren permanecer a su lado durante estos viajes. Ellos no se quieren ir, están conmigo en todo momento", comentó.