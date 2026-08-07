La segunda parte del biopic de Michael Jackson se rodará antes de 2027

Michael, la biopic sobre Michael Jackson que ha recaudado más de 1.016 millones de dólares en todo el mundo, tendrá una segunda parte cuyo rodaje comenzará a finales de este año oa principios de 2027, según reveló Variety.

Lionsgate, la productora de la película, prevé estrenar esta nueva entrega a finales del próximo año oa principios de 2028.

Michael es el biopic más taquillero de la historia del cine. Desde su estreno, el 21 de abril, ha recaudado 1.016 millones de dólares en todo el mundo: 372 millones en Norteamérica y 643 millones en el resto de los mercados.

La película, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, y dirigida por Antoine Fuqua, narra la trayectoria del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella.

La primera película concluye con la gira Bad, de 1987, y aún no está claro qué etapa de la vida del artista abordará la segunda entrega.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La producción tenía prevista incluir las acusaciones de abuso sexual contra Jackson. Sin embargo, los abogados de la herencia del cantante descubrieron una cláusula en el acuerdo alcanzado con uno de los abogados que impedía que este fuera representado en cualquier película.

Esto obligó a la productora a rehacer parte de la historia. Sin embargo, Adam Fogelson, director de Lionsgate, señaló que parte del material eliminado podría utilizarse en la próxima secuela.

"Tenemos varias secuencias, especialmente algunas grandes secuencias musicales, que se rodaron anteriormente y que casi con toda seguridad se incorporarán", dijo Fogelson durante una llamada con inversores.

"Ahora mismo estamos centrados sobre todo en cómo asegurarnos de que podemos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y lo que se merece después de la experiencia que les ofrecimos la primera vez".