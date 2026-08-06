Muere Felipe Lipe, fundador del grupo Tequila

España.

“Justo estoy grabando en unos estudios del Barrio de la Concepción [Madrid] donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo , qué tristeza”, ha indicado el cantante y guitarrista argentino en Instagram.

El músico Felipe Gutiérrez , conocido como Felipe Lipe , miembro fundador del grupo Tequila , junto a Ariel Rot y Alejo Stivel , ha fallecido a los 68 años, ha anunciado Rot a través de sus redes sociales.

El popularísimo grupo Tequila lo formaron los argentinos Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot (guitarrista), junto a Julián Infante (guitarrista), Felipe Lipe (bajista) y Manolo Iglesias (baterista) tras la llegada a Madrid de los dos primeros en 1976, huyendo del golpe de Estado en su país.

Tequila, que protagonizó el primer fenómeno fan del rock and roll en España, alcanzó el éxito gracias a temas como Salta o Rock and Roll en la plaza del pueblo. Su imagen y estilo, en la España recién salida de cuatro décadas de dictadura, eran una explosión de vitalidad y colores.

El fallecimiento de Felipe Lipe también genera un impacto en la agrupación Hombres G, ya que es hermano del guitarrista Rafael Gutiérrez. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte del fundador de Tequila, quien nació el 27 de junio de 1958 en Noblejas, España.