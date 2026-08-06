La Casa de los Famosos México: quiénes son los nominados de la segunda semana

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026 continúa en aumento. La segunda Gala de Nominación, realizada el miércoles 5 de agosto, dejó a cinco habitantes en riesgo de abandonar la realidad durante la eliminación programada para el domingo 9 de agosto. En esta ocasión, la dinámica cambió respecto a la primera semana. Cada participante otorgó puntos a tres compañeros dentro del confesionario, lo que dio lugar a una estrategia de votación más marcada y una distribución de puntos más competitiva.

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

Ximena Herrera fue la participante con más votos en contra, al acumular siete menciones directas. Por su parte, Masad Altamimi y Memo Schutz también quedaron en una posición comprometida, mientras que Gema Garoa y Ernesto Laguardia empataron con ocho puntos.

¿Cuándo será la próxima eliminación?

La audiencia decidirá quién será el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 durante la gala del domingo 9 de agosto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Moisés Peñaloza evitó la nominación gracias a la inmunidad obtenida tras ganar la prueba del líder. Mientras tanto, Fede Vigevani continúa como infiltrado secreto de la producción, condición que lo mantiene protegido de las nominaciones.

Alianzas comienzan a tomar forma