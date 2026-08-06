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Hombre muere tras intentar subirse a un autobús frente al parque central de La Lima

Se desconoce de momento la identidad de la víctima. Además, se presume que podría tratarse de una persona en situación de calle

Hombre muere tras intentar subirse a un autobús frente al parque central de La Lima

El hecho ocurrió ayer en horas de la noche. Imagen referencial de archivo.
Tegucigalpa

Un hombre aún no identificado perdió la vida la noche de este miércoles en el centro del municipio de La Lima, Cortés, tras sufrir una caída fatal justo frente al Parque Central.

De manera preliminar, las autoridades presumen que la víctima podría ser una persona en situación de calle.

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De acuerdo con los reportes iniciales de testigos, el hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, intentó abordar un autobús del transporte urbano.

Sin embargo, el ayudante de la unidad le habría impedido el ingreso, lo que provocó que perdiera el equilibrio, cayera al pavimento y sufriera un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte de forma inmediata.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acudieron a la escena para acordonar el área, iniciar las investigaciones correspondientes y deducir responsabilidades. Por su parte, Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.

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Redacción La Prensa
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