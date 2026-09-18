¿Sol o lluvia? Así se comportará el clima en San Pedro Sula este fin de semana

San Pedro Sula, Honduras. Los habitantes deberán mantenerse atentos a las condiciones climáticas durante los próximos días, debido a que se pronostican lluvias, chubascos y tormentas eléctricas principalmente durante las tardes y noches.

En los últimos días, el clima en la zona norte ha presentado variaciones, con jornadas soleadas durante las primeras horas y precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica durante la noche. Este comportamiento continuará durante los próximos días, según el monitoreo de las autoridades.

Alberto López, meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) en la región norte, explicó que las condiciones serán relativamente estables durante las primeras horas del día, pero aumentará la posibilidad de lluvias conforme avance la jornada.

“En la zona norte vamos a tener lluvia viernes por la tarde, mañana sábado, domingo, lunes, martes. Estamos hablando de cinco días de lluvia por las tardes y las noches”, informó el meteorólogo.

López aclaró que no se trata de lluvias permanentes durante las 24 horas, sino de precipitaciones que se concentrarán principalmente en horas de la tarde y la noche y que estarán acompañadas, en algunos sectores, por actividad eléctrica.

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“Siempre estaría en horas de la tarde y en horas de la noche y con la caracterización de tormentas eléctricas”, explicó.