¿Sol o lluvia? Así se comportará el clima en San Pedro Sula este fin de semana

San Pedro Sula, Honduras. Los habitantes deberán mantenerse atentos a las condiciones climáticas durante los próximos días, debido a que se pronostican lluvias, chubascos y tormentas eléctricas principalmente durante las tardes y noches.
En los últimos días, el clima en la zona norte ha presentado variaciones, con jornadas soleadas durante las primeras horas y precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica durante la noche. Este comportamiento continuará durante los próximos días, según el monitoreo de las autoridades.
Alberto López, meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) en la región norte, explicó que las condiciones serán relativamente estables durante las primeras horas del día, pero aumentará la posibilidad de lluvias conforme avance la jornada.
“En la zona norte vamos a tener lluvia viernes por la tarde, mañana sábado, domingo, lunes, martes. Estamos hablando de cinco días de lluvia por las tardes y las noches”, informó el meteorólogo.
López aclaró que no se trata de lluvias permanentes durante las 24 horas, sino de precipitaciones que se concentrarán principalmente en horas de la tarde y la noche y que estarán acompañadas, en algunos sectores, por actividad eléctrica.
“Siempre estaría en horas de la tarde y en horas de la noche y con la caracterización de tormentas eléctricas”, explicó.
El meteorólogo señaló además que el cierre de la canícula favorecerá un incremento en la frecuencia de las lluvias en diferentes regiones del país. De acuerdo con el análisis de Copeco, las precipitaciones también comenzarán a beneficiar sectores del denominado corredor seco.
“Ya estamos teniendo la finalización de la canícula y las lluvias van a ser un poco más frecuentes”, manifestó López.
Para la zona norte, las autoridades mantienen especial atención debido a que las tormentas podrían estar acompañadas de vientos acelerados y racheados. Estos fenómenos ya han provocado reportes de caída de árboles y levantamiento de techos en diferentes sectores.
“Mucho ojo a los vientos acelerados, a los vientos rachados que hemos tenido, caída de árboles y reportes de levantamiento de techos”, advirtió el meteorólogo.
López también explicó que existe vigilancia ante la posible formación de un sistema de baja presión frente a las costas de Islas de la Bahía. De concretarse, este fenómeno podría favorecer la presencia de lluvias más importantes y generar algunas afectaciones.
“No descartamos. Recuerde que estamos en una vigilancia. Se puede formar un sistema de baja presión para los próximos días frente a las costas de Islas de la Bahía y ese sistema de baja presión nos podría dejar chubascos importantes, lluvias y algún tipo de afectaciones”, señaló.
Las condiciones previstas coinciden con el comportamiento meteorológico reportado recientemente en el noroccidente del país, donde Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón y el norte de Yoro han registrado precipitaciones con frecuencia durante las últimas semanas.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales, especialmente quienes viven en sectores vulnerables a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos y quebradas.
“Mensaje a la población: estar pendientes, prevenidos en las zonas donde se presenta mayor vulnerabilidad y riesgos de inundaciones y donde ya se han presentado situaciones”, recomendó López.
Para San Pedro Sula, el llamado también incluye tomar precauciones durante las tormentas eléctricas, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer en espacios abiertos cuando se registren descargas eléctricas.
Copeco ha advertido además que el incremento de las lluvias puede generar condiciones adversas en distintos puntos del territorio, por lo que la población debe mantenerse informada ante cualquier actualización de las autoridades.