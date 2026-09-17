Preparan bombardeo de nubes para enfrentar la sequía en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno del presidente Nasry Asfura se prepara para incorporar la siembra o “bombardeo” de nubes como una herramienta adicional para enfrentar los efectos de la sequía en las zonas más afectadas del país, mientras mantiene en marcha acciones de apoyo alimentario, acceso al agua y asistencia a los productores. El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina Guillén, informó este jueves que la intervención buscará apoyar un área estimada entre 1.8 y 2 millones de hectáreas afectadas por la falta de lluvias.

“Son alrededor de 1.8 millones de hectáreas o dos millones de hectáreas las que se van a intentar apoyar, con esto, en la zona más perjudicada por la sequía”, precisó Molina. El funcionario explicó que Honduras ya cuenta con la aeronave y el personal que participará en la operación. Durante la próxima semana se espera la llegada del equipo, los insumos y los componentes que deberán adaptarse al avión antes de iniciar los vuelos.

“Estamos listos. Ya está el avión aquí, ya están las personas. El equipo viene la próxima semana, probablemente el lunes, los insumos y lo que hay que adaptarle al avión”, aseveró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No se puede hacer llover sin nubes

Aunque popularmente se conoce como “bombardeo de nubes”, técnicamente el procedimiento se denomina siembra de nubes y no consiste en fabricar lluvia ni crear nubes artificialmente. La técnica depende de que existan nubes con características atmosféricas adecuadas. Una vez identificadas, se dispersan partículas diseñadas para favorecer procesos físicos dentro de ellas, con el propósito de ayudar a que las gotas de agua o cristales de hielo aumenten de tamaño y eventualmente precipiten. Molina destacó que las condiciones meteorológicas determinarán el momento exacto de los vuelos, debido a que no cualquier nube es apta para la intervención. “Estaríamos pendientes de la aparición de nubes, nubes apropiadas, porque no es cualquier nube”, señaló el titular de la SAG. “En el momento en que aparezcan las nubes, entonces se van a hacer los vuelos”, agregó. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explica que la siembra de nubes únicamente puede actuar cuando existen condiciones atmosféricas favorables y advierte que no existe tecnología capaz de crear grandes sistemas nubosos desde cero.

Una herramienta más frente a la sequía